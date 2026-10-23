Миллиардный Monolit в тени IT-ФОПа: как БЭБ разоблачило вероятную схему импорта от Кирилла Пахомова

Какие доказательства удалось собрать правоохранителям, внимание которых привлекли масштабы финансовых операций, в частности в криптовалюте

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Украину, несмотря на публичные усилия Бюро экономической безопасности, продолжают "контрабасом" ввозить современную технику на миллиарды гривен. Недавно детективы разоблачили вероятную схему, связанную с сетью Monolit. По версии правоохранителей, в Украину без надлежащего таможенного оформления и уплаты всех предусмотренных налогов ввозили технику Apple, беспилотники DJI и Autel, комплектующие для FPV-дронов и систем связи.

Часть средств, по данным следствия, поступала на криптокошелек. Общий объем поступлений на него в эквиваленте составил около 1,07 млрд грн. О том, как, по версии правоохранителей, работала схема и что известно о Monolit, читайте в материале "Телеграфа".

Главное:

БЭБ расследует вероятную схему незаконного импорта техники Apple, DJI и Autel, комплектующих для дронов и зарядных станций через сеть Monolit.

На криптокошелек в сети TRON, по данным следствия, поступило 26,85 млн USDT – около 1,07 млрд грн.

Кирилл Пахомов, называющий себя владельцем Monolit, заявил, что импортные операции проводят законно, с надлежащим таможенным оформлением и уплатой налогов.

заявил, что импортные операции проводят законно, с надлежащим таможенным оформлением и уплатой налогов. По оценке следствия, возможные неуплаченные налоги составляют около 78,5 млн грн. В ходе обысков также обнаружили наличные деньги, печати предприятий и накладные на большие суммы (в том числе в адрес "Генерала Черешни").

Среди фигурантов документов – "Флаймультитех", "Айрспарк", "Элтехопт". Обнаружение их печатей в связанных с Monolit помещениях может свидетельствовать о хозяйственных связях, но само по себе не доказывает подконтрольность или причастность к незаконной схеме.

Кто такой Кирилл Пахомов и что известно о Monolit

Предприниматель Кирилл Пахомов недавно оказался в центре общественного внимания. Ряд СМИ опубликовал его заявление о том, что он, его компания Monolit, а также ООО "Флаймультитех" проводят "импортные операции в соответствии с действующим законодательством Украины, с надлежащим таможенным оформлением и исполнением всех налоговых обязательств".

Это заявление появилось на фоне расследования БЭБ, в рамках которого правоохранители проверяют возможные факты незаконного перемещения товаров через таможенную границу, уклонения от уплаты налогов и легализации средств. По версии следствия, за фасадом IT-предпринимателя и официально зарегистрированных юридических лиц могла действовать масштабная теневая сеть, связанная с импортом техники, наличными расчетами и использованием криптовалюты.

"Телеграф" изучил материалы уголовного производства, судебные постановления и документы, изъятые в ходе обысков, чтобы выяснить, какие именно обстоятельства проверяют правоохранители и какие доказательства, по данным следствия, удалось собрать.

На сайте Monolit Кирилл Пахомов указан как генеральный директор. Скриншот

На своем сайте Monolit отмечает, что поставляет бизнесу персональную и мелкую бытовую технику. Среди товаров – квадрокоптеры, планшеты, ноутбуки, зарядные станции и телефоны. На сайте Кирилл Пахомов указан как генеральный директор. В профиле в LinkedIn он называет себя владельцем Monolit. На личной странице предприниматель опубликовал фотографию, сделанную на фоне логотипа Apple.

Профиль Кирилла Пахомова в LinkedIn. Скриншот

В то же время БЭБ проверяет версию о незаконном ввозе техники Apple, которую, по данным следствия, продавали через сеть Monolit. На сайте не указано полное юридическое название компании.

В 2021 году Пахомов зарегистрировал ФОП с основным видом деятельности "Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность". По данным YouControl, на него не зарегистрированы юридические лица.

Одна из ОООшек, которая в этом материале связана с расследованием БЭБ, — "Флаймультитех". Ее также упоминал Пахомов в публичном заявлении. Компанию создали в 2025 году, а ее владельцем, по приведенным данным, является Евгений Козлов, зарегистрированный в Краматорском районе. Сам Пахомов – из Славянска. Следовательно, оба мужчины связаны с Донецкой областью.

Несмотря на то, что ООО "Флаймультитех" официально работает только с 2025 года, следствие считает, что сеть Monolit могла действовать еще с 2022-го. По версии правоохранителей, тогда наладили поставки в Украину электроники и бытовой техники вне таможенного контроля. Среди основных товарных позиций были мобильные телефоны и аксессуары Apple, беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, а также портативные зарядные станции и аккумуляторы известных мировых брендов.

По данным следствия, технику продавали через сеть Monolit. Правоохранители зафиксировали несколько каналов сбыта:

специализированный интернет-магазин на сайте mnlt.com;

Telegram-каналы;

физические пункты выдачи продуктов и торговые точки.

Для расчетов с покупателями использовали разные способы оплаты: наличные в пунктах выдачи, банковские карты через терминалы, переводы на счета подконтрольных ФОПов и юридических лиц, а также криптовалюту.

Масштабы финансовых операций привлекли внимание следствия. По данным БЭБ, с 5 марта 2022 года по 14 февраля 2026 года на криптокошелек в сети TRON поступило 26,85 млн USDT. В гривневом эквиваленте, по расчетам следствия, это около 1,07 млрд грн.

Как работала схема Monolit. Инфографика "Телеграфа"

В то же время сам объем поступлений на криптокошелек не является автоматическим доказательством того, что все эти средства получены именно от продажи незаконно ввезенной техники. Для окончательных выводов нужно установить происхождение средств и связь каждой операции с вероятной схемой.

По оценке БЭБ, возможные неуплаченные налоги составляют около 78,5 млн грн. Речь идет, по данным обнародованных материалов, о налоге на доходы физических лиц и военном сборе.

"Генерал Черешня" и другие: кто мог работать с Monolit

В ходе обысков детективы БЭБ обнаружили в помещениях, которые, по версии следствия, использовались для работы сети Monolit, печати ООО "Флаймультитех" и еще одного предприятия — ООО "Айрспарк".

По приведенным данным, ООО "Айрспарк" было создано примерно за семь месяцев до описанных событий. Основной вид деятельности предприятия – оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием. Руководителем и владелицей компании указана Ирина Скляр из села Садовое Черниговской области. По имеющейся информации, это единственное юридическое лицо, оформленное на нее.

Также во время обысков правоохранители обнаружили более миллиона гривен, десятки тысяч долларов и ряд расходных накладных. В отдельных документах цены указаны в долларах США. В то же время сама по себе запись цены в иностранной валюте не доказывает нарушения законодательства: нужно выяснить, идет ли речь о внутренних документах, оптовых ценах, внешнеэкономических операциях или фактических расчетах между резидентами Украины.

Среди документов, по приведенным данным, были:

накладная на комплектующие к беспилотникам в адрес компании "Генерал Черешня" на сумму 543,1 тыс. долларов;

накладная на беспилотники в адрес ООО "Кэмпбел" на сумму 160,3 тыс. долларов;

накладная в адрес ООО "Глобал Марк".

Помимо документов, напрямую связанных с Monolit, правоохранители обнаружили соглашения между другими предприятиями. В частности, в материалах упоминается договор поставки №230407/25-Е от 23 апреля 2025 года, заключенный между ООО "Элтехопт" и ООО "Киевские квадрокоптеры".

ООО "Элтехопт" создали около двух лет назад. Компания принадлежит жителю Киевской области Александру Троценко. ООО "Киевские квадрокоптеры" работает более двух с половиной лет и принадлежит киевлянину Роману Бонюку.

Материалы дела. Реестр судебных решений. Скриншот

Печати обоих предприятий, как отмечено в материалах, детективы БЭБ обнаружили во время обыска в помещениях, связанных с Monolit.

В условиях, когда от уплаченных налогов зависят наполнение бюджета, финансирование обороны, выплаты военнослужащим и закупка вооружения, возможное уклонение от уплаты налогов приобретает особый общественный вес. В то же время все подозрения относительно конкретных лиц и предприятий должны быть доказаны в суде.

"Телеграф" также обратился к Кириллу Пахомову за официальным комментарием. Если редакция получит ответ от него или его представителей, то позиция будет опубликована.

Продолжение следует…