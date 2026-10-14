Наказать "фунта": как дело директора 558 компаний обнажило избирательность БЭБ

Почему организаторы и клиенты "инкубатора номиналов" остались практически вне поля зрения госорганов

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Классический номинал Андрей Сосонный признал, что являлся подставным руководителем в одной компании, и получил обвинительный приговор. В то же время его имя остается связанным с сотнями других фирм. В сентябрьском расследовании "Телеграфа" говорилось о 538 компаниях, теперь в реестрах их на 20 больше.

Это не означает, что каждое из этих предприятий имеет отношение к преступлению. Но возникает конкретный вопрос: если человек уже признал, что за деньги согласился оформить на себя чужой бизнес, проверяют ли правоохранители его роль в других компаниях? И ищут ли тех, кому нужны его подпись и паспортные данные?

"Телеграф" обратился в Бюро экономической безопасности, прокуратуру и Министерство юстиции. Ответы показали разрыв между наказанием за отдельный эпизод и противодействием механизму использования номиналов. Ведь приговор относительно подставного руководителя уже есть. Подозрений в основном производстве о деятельности компании пока нет. То есть к ответственности привлекли только т. н. "фунта", а реальные организаторы схемы – пока нет. Это, как и сотни других корпоративных связей Сосонного, оставляет вопрос, на который ведомства не собираются давать исчерпывающего ответа.

Директор, который по факту не руководил

До появления в корпоративных документах Андрей Сосонный был обычным кухонным работником в сети KFC (ООО "ГРГ-Украина"). Уроженец села Борщев Киевской области является бессрочным инвалидом III группы и воспитывает двоих малолетних детей (2022 и 2024 годов рождения). Именно из-за тяжелого материального положения и безденежья он и стал идеальной мишенью для организаторов "инкубатора номиналов".

В частности, в августе 2023 года он за несколько сотен долларов согласился оформить на себя ООО "ТДМ Трейдинг", которое ныне называется "Лейхер". Ранее компания принадлежала волынскому предпринимателю Андрею Яручику и занималась импортом и оптовой торговлей листовым стеклом (флоат-стеклом).

Организаторы схемы использовали повара в качестве классического "фунта" (или "лося") — подставное лицо, чей паспорт нужен исключительно для списания долгов и сокрытия налоговых хвостов.

Из ответа Бюро экономической безопасности следует: компанией "ТДМ Трейдинг" в БЭБ заинтересовались примерно через неделю после того, как Сосонный формально стал ее директором. Детективы проверили налоговые накладные, банковские переводы и таможенные декларации, регистрационные действия и т.д. Собранная информация послужила основой для уголовного производства по ч. 2 ст. 205-1 и ч. 3 ст. 212 УК Украины (подделка регистрационных документов и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Ответ БЭБ на вопрос "Телеграфа". Скриншот

Когда дело дошло до следствия, Сосонный не пытался доказать, что действительно руководил предприятием. Он рассказал, что не знал о его деятельности, а документы у нотариуса подписал за вознаграждение. Об этом идет речь в приговоре Шевченковского районного суда Киева. Так работает подмена, на которой держится использование номинальных руководителей: в документах бизнес представляет один человек, а фактические решения могут принимать другие.

Номиналу – приговор. Другим фигурантам – расследование без подозрений

Далее процессуальные пути следствия разошлись. Материалы относительно Сосонного выделили в отдельное производство № 72025031450000007. Номинальный директор пошел на соглашение о признании виновности, которое в марте 2026 года утвердил суд и назначил "фунту" наказание – три года условно с лишением права заниматься предпринимательством на один год.

Ответ Волынской областной прокуратуры на вопрос "Телеграфа". Скриншот

Важная деталь: речь идет о ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса — пособничество во внесении и представлении заведомо ложных сведений для государственной регистрации. В приговоре относительно Сосонного зафиксировано, что он выполнял указания "неустановленных лиц". При этом в БЭБ в ответе на запрос редакции прямо признались: в рамках этого отдельного производства роль других причастных не была установлена.

Ответ БЭБ на вопрос "Телеграфа". Скриншот

Между тем, основное производство по ч. 2 ст. 205-1 и ч. 3 ст. 212 УК Украины о финансово-хозяйственных махинациях ООО "ТДМ Трейдинг" продолжает расследоваться ТУ БЭБ в Волынской области. "Следствие изучает как манипуляции со сменой учредителей и руководства ООО "ТДМ Трейдинг", так и прямые убытки государства из-за неуплаты налога на добавленную стоимость", — говорится в ответе на запрос.

Как сообщили в ведомстве, в рамках этого дела детективы анализируют также финансовые операции и договор купли-продажи на 30 млн грн доли между Яручиком и Сосонным от 7 августа 2023 года.

Долгое расследование само по себе не доказывает бездействия. Но такая поразительная разница в результатах требует четких ответов: что именно БЭБ и прокуратура уже установили о фактическом управлении компанией, куда вывели деньги и кто эти "неустановленные лица", которые привели повара к нотариусу?

Одно дело завершилось. Что с другими компаниями?

Признание Сосонным своей подставной роли в ООО "ТДМ Трейдинг" должно было бы стать поводом проверить другие компании: где он действительно руководил, где только подписывал документы, кто предлагал ему вознаграждение и кто распоряжался средствами.

В предыдущих публикациях "Телеграф" описывал его связи с сотнями компаний в разных отраслях – от торговли топливом до поставки мусора вместо угля в детские лицеи. При этом с момента выхода расследования количество "записанных" на него фирм выросло до 558.

В то же время стоит подчеркнуть: никаких новых свежих регистрационных действий от имени самого повара наше издание не нашло. Этот прирост в цифрах, очевидно, сугубо технический — он происходит из-за пакетных выгрузок данных Министерством юстиции и особенностей обновления реестровых баз (ЕГР, Opendatabot, YouControl), куда с опозданием подтягиваются ранее оформленные или "спящие" предприятия.

"Телеграф" спросил у Минюста, может ли государство выявлять такие случаи массовой регистрации на одного человека еще во время регистрационных действий.

Из ответа министерства следует: аномальное количество компаний, связанных с одним физическим лицом, не входит в определенные критерии мониторинга регистрационных действий. Соответственно, это обстоятельство и не является предусмотренным законом основанием для отказа в регистрации.

Ответ Минюста на вопрос "Телеграфа". Скриншот

То есть сотни компаний, владельцем или директором которых является один человек, не запускают такой механизм контроля. Хотя это очевидный повод проверить, соответствует ли формальный статус человека его реальной роли.

Отдельно Минюст объяснил границы нотариального заверения подписи. Нотариус подтверждает, что документ подписал определенный человек, а не достоверность всех изложенных в нем фактов. Такое удостоверение не устанавливает, планирует ли новый руководитель действительно управлять предприятием.

Кстати, в случае "ТДМ Трейдинг" проверки нотариуса не проводили. В ведомстве это объяснили тем, что при вынесении приговора повару суд отдельно не рассматривал и не устанавливал правонарушения в действиях нотариуса, а следовательно, у Минюста формально нет законодательных оснований для того, чтобы принять меры реагирования.

Приговор не становится автоматическим фильтром

Еще один вопрос редакции касался людей, уже имеющих приговор за подделку регистрационных документов (ст. 205-1 УК Украины): предусматривает ли ЕГР автоматическое ограничение новых регистрационных действий с их участием?

В Минюсте объяснили: функционал выполнение судебного запрета регистрационных действий касается исключительно конкретного юридического лица. Он не является универсальной блокировкой всех регистрационных действий с участием определенного человека.

Отсутствие такого автоматического фильтра не означает, что осужденному юридически все разрешено. Значение имеет содержание конкретного приговора, в частности наличие и сроки запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (напомним, судом Сосонному назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься предпринимательством на 1 год).

Однако остается практический вопрос: как регистратор или нотариус при проведении нового регистрационного действия по совсем другой фирме узнает о соответствующем запрете и как государство обеспечивает его выполнение, если в реестре отсутствует алгоритмический "стоп-лист" по ИНН осужденного лица.

Один предохранитель необходим для выполнения установленных судом ограничений. Другой — для выявления аномалий, требующих проверки. Смешивать их не стоит: сотни корпоративных связей не делают человека автоматически виновным, но и оставлять их без внимания после установленного судом эпизода номинального руководства означает не ответить на главный вопрос этой истории.

Кто отвечает за бизнес с чужой подписью?

История Сосонного демонстрирует, почему количество приговоров по номинальным директорам до сих пор не является показателем реальной борьбы с налоговыми схемами.

Человек, согласившийся подписать ложные документы, должен отвечать за свои действия. Но его осуждение не устанавливает автоматически, кто действительно управлял предприятием, распоряжался средствами и получал теневую выгоду.

В случае с ООО "ТДМ Трейдинг" приговор относительно номинала уже есть. Сообщений о подозрении в основном производстве до сих пор нет. В то же время сотни других корпоративных связей Сосонного заставлюят задаться логичным вопросом: насколько далеко следствие вообще ушло за пределы одной компании?

Ответ БЭБ на вопрос "Телеграфа". Скриншот

Для Бюро экономической безопасности настоящий результат в этой истории должен измеряться не быстрыми соглашениями с "дропами", а тем, установлены ли фактические бенефициары, прослежено ли движение средств и привлечены ли к ответственности люди, которые привлекали подставное лицо.

Потому что приговор за одну подпись закрывает всего один удобный эпизод. А вопрос о крупном бизнесе, который годами работает с чужими подписями, остается открытым. Продолжение следует, не переключайтесь.