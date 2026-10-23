Портал в другой мир? Видео из леса на Киевщине вызвало разговоры о мистике

Вокруг этого места существует много легенд и предположений

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В лесу на Киевщине заметили необычное место: молодые берёзы вокруг небольшой поляны наклонились к центру. Их тонкие стволы образовали арку, похожую на природный туннель.

Об этом пишет издание "Конкурент".

Видео вызвало разговоры о мистике

Необычное место активно обсуждали в TikTok. Пользователи шутили о портале, а некоторые искали мистическое объяснение и называли поляну аномальной зоной.

"Многие из тех, кто попадает сюда, ощущают необычную атмосферу. Это не просто лес, а настоящая мистика, охватывающая посетителей. Настоящее ли это чудо природы или просто место, где совпадают обстоятельства, создающие иллюзию чего-то сверхъестественного? Вокруг этого места существует много легенд и предположений", – говорится в видео.

Как эколог объяснил изгиб деревьев

Эколог в комментариях предложил естественное объяснение: возможно, когда-то молодые деревья согнул снег или другая механическая нагрузка.

Если гибкие стволы долго оставались в таком положении, они могли продолжить расти деформированными.

Что ещё влияет на форму берёз

Деревья могут изгибаться из-за падения соседних стволов, сильного ветра, особенностей освещения и конкуренции за солнечный свет. Молодые берёзы особенно пластичны и способны приспосабливаться к таким условиям.

Необычный изгиб молодых берёз в лесу объяснили воздействием природных факторов

Как сообщал "Телеграф", в украинских лесах встречается "волчье молоко". Его молодое розовое плодовое тело содержит жидкую массу и передвигается по тёмным влажным зарослями. Когда приходит время размножаться, организм выползает на свет, твердеет и замирает. Это ещё один необычный лесной феномен Украины. Но он объясняет не изгиб берёз на Киевщине, а движение и изменения самого слизевика.