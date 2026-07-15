Этот цветок пахнет как пот? Какое растение из Северной Америки заманивает комаров
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Исследование раскрыло интересный факт
Небольшая болотная орхидея из Северной Америки использует необычную стратегию для привлечения опылителей. Именно этот аромат привлекает комаров.
Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал энтомолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии, Карпатского национального университета им. В. Стефаника Виктор Шпарик.
По его словам, цветок совсем небольшого размера — всего несколько сантиметров в высоту и имеет мелкие белые цветы. Растение цветет на болотах.
"Провели исследование, увидели, что на нее садятся комары, и выяснили, что она выделяет ароматы, содержащие компоненты, присутствующие в поте. Может быть, она и не пахнет как пот, но очевидно рецептор восприятия пота и одоранта цветка одинаков", — рассказывает собеседник.
Интересный факт также заключается и в том, что только самцы пьют нектар из этого цветка. Они переносят пыльцу на своих глазах и опыляют другие цветки.
Дело в том, что у некоторых растений пыльца прирепляется прямо к глазах (фасеточным) комаров и переносится между цветками.
Что известно о растении
Речь идет о таком растении, как любка двулистная (Platanthera obtusata), семейства орхидейные.
Это североамериканская орхидея, которая растет на болотах и влажных лугах. Она является одним из немногих известных видов растений, для которых комары — основные и эффективные опылители. Об этом говорится в исследовании на сайте Национальной медицинской библиотеки.
Как показал эксперимент, за 47 часов наблюдений комары посетили цветки 57 раз. Когда комар пил нектар, поллинии (комочки пыльцы) прикреплялись к его глазам.
Отмечается, что аромат цветка состоит главным образом из нонаналя и октаналя. Эти вещества доминируют в запахе цветка и привлекают комаров. Некоторые летучие соединения, выделяемые человеком, также присутствуют в запахе растения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мифическое чудо-растение укрыло ковром склоны Карпат.