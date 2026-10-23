Портал в інший світ? Відео з лісу на Київщині викликало розмови про містику

Навколо цього місця існує багато легенд та припущень

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У лісі на Київщині помітили незвичайне місце: молоді берези довкола невеликої галявини нахилилися до центру. Їхні тонкі стволи утворили арку, схожу на природний тунель.

Про це пише видання "Конкурент".

Відео викликало розмови про містику

Незвичайне місце активно обговорювали у TikTok. Користувачі жартували про портал, а деякі шукали містичне пояснення та називали галявину аномальною зоною.

"Багато хто, хто потрапляє сюди, відчуває незвичайну атмосферу. Це не просто ліс, а справжня містика, що охоплює відвідувачів. Чи це справжнє диво природи, чи просто місце, де збігаються обставини, що створюють ілюзію чогось надприродного? Навколо цього місця існує багато легенд та припущень", – йдеться у відео.

Як еколог пояснив вигин дерев

Еколог у коментарях запропонував природне пояснення: можливо, колись молоді дерева зігнули сніг чи інше механічне навантаження.

Якщо гнучкі стовбури довго залишалися у такому становищі, вони могли продовжити рости деформованими.

Що ще впливає на форму берез

Дерева можуть згинатися через падіння сусідніх стовбурів, сильний вітер, особливості освітлення та конкуренцію за сонячне світло. Молоді берези особливо пластичні та здатні пристосовуватися до таких умов.

Незвичайний вигин молодих берез у лісі пояснили впливом природних факторів

Як повідомляв "Телеграф", в українських лісах зустрічається "вовче молоко". Його молоде рожеве плодове тіло містить рідку масу і пересувається темними вологими чагарниками. Коли приходить час розмножуватися, організм виповзає світ, твердіє і завмирає. Це ще один незвичайний лісовий феномен України. Але він пояснює не вигин берез на Київщині, а рух та зміни самого слизовика.