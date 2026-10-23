Стиральная машина может сломаться из-за обычных вещей: что нельзя класть в барабан

Некоторые вещи могут полностью сломать технику

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Не все, что хочется быстро освежить, можно отправлять в стиральную машину. Есть как минимум восемь категорий вещей и предметов, с которыми нужно быть осторожнее: одни могут испортиться сами, другие – повредить насос, сливной шланг или внутренние детали техники.

Рассказываем, что не рекомендуют стирать в машинке.

Перед стиркой проверьте карманы. Монеты, оставленные в брюках, могут выпасть во время вращения барабана. Даже если мелочь в итоге окажется в фильтре, по пути она способна повредить внутренние детали машины или сливной шланг. Поэтому осмотрите все карманы и выньте из них мелкие предметы.

С осторожностью стирайте и одежду со стразами, блестками и приклеенными украшениями. Во время стирки декор может оторваться и попасть внутрь механизма. Горячая вода также растворяет клей, которым закреплены украшения. Попадание клея в машинку нежелательно, отмечает издание Bydlíme útulně.

Придверные коврики с прорезиненной основой тоже лучше не класть в барабан. Резина может разрушиться и отслоиться небольшими кусочками. Они способны попасть в насос и повредить его – попытка очистить коврик обернется ремонтом техники.

Перед стиркой лежанку питомца нужно очистить от шерсти. Это касается и пледов с постельным бельем, если собака лежит на диване или спит в кровати. Шерсть может скапливаться внутри машинки и со временем забить сливной шланг.

Крупные одеяла, подушки и покрывала не стоит с усилием заталкивать в барабан. Сильно сжатые изделия могут потерять объем и прежнюю пышность. К тому же, если любой ценой пытаться уместить большую вещь, внутри не останется места для полноценной стирки.

Белье должно свободно двигаться и переворачиваться, чтобы моющее средство попадало на все участки ткани. Если барабан забит большим пледом или слишком большим количеством одежды, хорошо постирать белье не получится. Нельзя и превышать допустимый для конкретной машины вес загрузки: это создает лишнюю нагрузку на технику. Лучше разделить белье на несколько партий.

Перед загрузкой белья проверьте карманы, чтобы мелкие предметы не повредили стиральную машину. Фото сгенерировано ИИ

Подушки из пены с эффектом памяти требуют особого внимания. По структуре такой наполнитель напоминает губку и активно впитывает воду. Во время отжима он может начать разрушаться, поэтому стирка в машинке способна испортить подушку.

Вместо полной загрузки в барабан такие изделия рекомендуют чистить локально – только в месте загрязнения. Так не придется пропитывать водой весь наполнитель и подвергать его интенсивному отжиму.

Осторожно нужно стирать и тонкие деликатные ткани из натуральных волокон. Для самой машины они не так опасны, как монеты или отслоившаяся резина, но могут серьезно пострадать при высоких оборотах. Интенсивный отжим способен необратимо повредить деликатную ткань.

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