Звичайні речі можуть зламати пральну машину: що не можна класти в барабан

Деякі речі можуть повністю зламати побутову техніку

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Не все, що хочеться швидко освіжити, можна прати в машині. Є щонайменше вісім категорій речей і предметів, з якими слід бути обережними: одні можуть зіпсуватися самі, інші – пошкодити насос, зливний шланг або внутрішні деталі техніки.

Розповідаємо, що не рекомендують прати в машинці.

Перед пранням перевірте кишені. Монети, залишені в штанах, можуть випасти під час обертання барабана. Навіть якщо дріб’язок зрештою опиниться у фільтрі, дорогою він може пошкодити внутрішні деталі машини або зливний шланг. Тому огляньте всі кишені й вийміть із них дрібні предмети.

Обережно слід прати й одяг зі стразами, блискітками та приклеєними прикрасами. Під час прання декор може відірватися й потрапити всередину механізму. Гаряча вода також розчиняє клей, яким закріплені прикраси. Потрапляння клею в машинку небажане, зазначає видання Bydlíme útulně.

Придверні килимки з прогумованою основою теж краще не класти в барабан. Гума може зруйнуватися й відшаруватися невеликими шматочками. Вони можуть потрапити в насос і пошкодити його – спроба почистити килимок обернеться ремонтом техніки.

Перед пранням лежанку улюбленця потрібно очистити від шерсті. Це стосується й пледів із постільною білизною, якщо собака лежить на дивані або спить у ліжку. Шерсть може накопичуватися всередині машинки й з часом забити зливний шланг.

Великі ковдри, подушки й покривала не варто силоміць запихати в барабан. Сильно стиснуті вироби можуть втратити об’єм і колишню пухкість. До того ж, якщо намагатися за будь-яку ціну вмістити велику річ, усередині не залишиться місця для повноцінного прання.

Білизна має вільно рухатися й перевертатися, щоб мийний засіб потрапляв на всі ділянки тканини. Якщо барабан забитий великим пледом або надмірною кількістю одягу, добре випрати білизну не вдасться. Не можна також перевищувати допустиму для конкретної машини вагу завантаження: це створює зайве навантаження на техніку. Краще розділити білизну на кілька партій.

Перед завантаженням білизни перевірте кишені, щоб дрібні предмети не пошкодили пральну машину. Фото згенеровано ШІ

Подушки з піни з ефектом пам’яті потребують особливої уваги. За структурою такий наповнювач нагадує губку й активно вбирає воду. Під час віджимання він може почати руйнуватися, тому прання в машинці здатне зіпсувати подушку.

Замість повного завантаження в барабан такі вироби рекомендують чистити локально – лише в місці забруднення. Так не доведеться просочувати водою весь наповнювач і піддавати його інтенсивному віджиманню.

Обережно потрібно прати й тонкі делікатні тканини з натуральних волокон. Для самої машини вони не такі небезпечні, як монети чи відшарована гума, але можуть серйозно постраждати за високих обертів. Інтенсивне віджимання може незворотно пошкодити делікатну тканину.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити матрац у домашніх умовах.