Дрова или газ: чем выгоднее отапливать дом этой зимой

Эксперт прояснил ситуацию

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Дрова – самый дешевый способ отопить небольшой частный дом, особенно если заготавливать их самостоятельно. Но при покупке расходы зависят не только от объема: на цену влияют порода дерева, время заготовки, продавец и стоимость доставки.

Сейчас доставка обходится дороже самих дров. Об этом в комментарии УНИАН рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Сколько стоит машина дров на зиму

Машина дров объемом 5 кубометров стоит примерно 12–15 тысяч гривен. По словам эксперта, этого запаса может хватить на зиму в небольшом частном доме.

Отдельно придется заплатить за доставку топлива к дому. Попенко советует учитывать эти расходы при оценке стоимости зимнего запаса.

"Сейчас доставка стоит больше, чем сами дрова", – сказал Попенко.

Какие породы дороже и когда выгоднее покупать

Больше всего тепла дают твердые лиственные породы: дуб, граб и акация. Они же стоят дороже остальных. Сосна, ольха и осина обойдутся дешевле, поэтому цена одинакового объема дров зависит от породы.

"Поэтому здесь вопрос: когда вы покупаете дрова и как вы их заготавливаете в селе. Если вы их заготавливаете летом, то, конечно, это будет намного дешевле", – пояснил эксперт.

Сэкономить можно, если заготавливать дрова самостоятельно. У жителей частного сектора часть топлива остается после ухода за садом – например, обрезанные ветки. По словам Попенко, такой запас делает отопление дровами особенно доступным.

Во сколько обойдется отопление газом

Для сравнения Попенко привел расчет расходов на газовое отопление дома площадью 80 квадратных метров. В среднем это 50 гривен за квадратный метр, или около 4000 гривен в месяц. Но учитывать только декабрь, январь и февраль недостаточно: отопление нужно также во второй половине октября, в ноябре и как минимум половину марта.

"Фактически пять месяцев отопительного сезона, по 4000 в месяц, обойдутся в 20 000 гривен при условии постоянного проживания", – отметил председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Переход на пеллеты потребует вложений в оборудование. Качественный полуавтоматический котел с подключением к интернету и автоматической подачей стоит от 150 000 до 250 000 гривен. Эксперт не советует полагаться исключительно на электрические обогреватели из-за ситуации в энергосистеме.

Чем отапливать выгоднее/Инфографика ИИ

Продажа дров стремительно растет в Украине

Как сообщал "Телеграф", подготовленные к топке дрова из рябины стоят дешевле дорогих пород и могут стать доступной альтернативой для частного дома. При выборе учитывайте породу и цену: сырая древесина долго сохнет, а хорошо просушенные дрова дают больше тепла.