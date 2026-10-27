Укр

Радиодиктант национального единства 2026: во сколько начало и где слушать

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Радиодиктант национального единства 2026 Новость обновлена 27 октября 2026, 08:59
Радиодиктант национального единства 2026. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Текст Артура Дроня будут читать учитель Артур Пройдаков и волонтёрка Даша Астафьева, а присоединиться можно из любого места.

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Радиодиктант национального единства 2026 состоится сегодня, во вторник, 27 октября, в 11:00. Языковое событие традиционно проводят в День украинской письменности и языка. Для участия достаточно подготовить лист бумаги или тетрадь и включить прямую трансляцию.

Слушать диктант можно на волнах "Українського Радіо" и "Радіо Культура". Видеотрансляция будет в эфире телеканала "Суспільне Культура", на его сайте и YouTube-канале, а также на YouTube-канале "Українського Радіо". Доступ к эфиру будет и у пользователей приложений suspilne.radio и "Дія".

Портреты мужчины и женщины на голубом плакате Радиодиктанта 2026
Радиодиктант национального единства 2026 состоится 27 октября в 11:00

Автор текста этого года – писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Его прочитают учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественный деятель и волонтер Даша Астафьева.

Писать диктант можно дома, на работе, в библиотеке, книжном магазине или кафе – собирать для этого большую компанию необязательно. Каждый год совместное написание организуют образовательные центры, культурные учреждения и компании. Если не удастся присоединиться в 11:00, запись трансляции можно посмотреть на официальных платформах "Суспільного".

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Теги:
#Даша Астафьева #Радиодиктант #Радиодиктант в Украине #Радиодиктант единства