Радіодиктант національної єдності 2026: о котрій годині початок і де слухати

Текст Артура Дроня читатимуть учитель Артур Пройдаков і волонтерка Даша Астаф’єва, а долучитися можна з будь-якого місця

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Радіодиктант національної єдності 2026 відбудеться сьогодні, у вівторок, 27 жовтня, об 11:00. Мовну подію традиційно проводять у День української писемності та мови. Для участі достатньо підготувати аркуш паперу або зошит і ввімкнути пряму трансляцію.

Слухати диктант можна на хвилях "Українського Радіо" та "Радіо Культура". Відеотрансляція буде в ефірі телеканалу "Суспільне Культура", на його сайті та YouTube-каналі, а також на YouTube-каналі "Українського Радіо". Доступ до ефіру матимуть і користувачі застосунків suspilne.radio та "Дія".

Радіодиктант національної єдності 2026 відбудеться 27 жовтня об 11:00

Автор цьогорічного тексту – письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Читатимуть його вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астаф’єва.

Писати диктант можна вдома, на роботі, у бібліотеці, книгарні чи кав’ярні – збирати велику компанію для цього не обов’язково. Щороку спільне написання організовують освітні центри, культурні установи й компанії. Якщо долучитися об 11:00 не вдасться, запис трансляції можна переглянути на офіційних платформах "Суспільного".

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