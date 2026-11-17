Среди акционных предложений – твердые сыры, нарезка и плавленые сыры Sertop

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Во вторник, 17 ноября, в "АТБ" заканчивается акция на ряд сыров "Звенигора", "Комо" и Sertop. Упаковки со скидками до 30% продают по ценам от 39,50 до 72,90 грн, а сэкономить на отдельных позициях можно до 32 грн.

Акционные цены на сыры обнародовал интернет-магазин "АТБ". В карточках перечисленных ниже товаров конечной датой скидок указано 17 ноября включительно, пишет "Телеграф".

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"Звенигора" и "Комо Голландия": сколько стоят упаковки

Твердый сыр "Звенигора Сметанковый" жирностью 50% в упаковке 160 г стоит 72,90 грн вместо 104,90 грн. Денежная скидка составляет 32 грн – столько получается из разницы между обычной и акционной ценами: 104,90 − 72,90.

По такой же цене продают твердый сыр "Звенигора Звенигородский" жирностью 50%, также весом 160 г. Его стоимость снизили со 104,90 до 72,90 грн, то есть на 32 грн за упаковку.

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Сыр "Комо Голландия" в пластинах, жирностью 45% и весом 135 г, подешевел с 96,90 до 67,50 грн. Покупатель экономит 29,40 грн. Среди трех представленных акционных сыров "Комо" именно эта упаковка имеет самую низкую цену.

Два вида сыра "Звенигора" имеют одинаковую акционную цену за 160 г

"Комо Традиційний", "Кантрі" и продукт Sertop с Эдамом

Твердый сыр "Комо Традиційний" жирностью 50% в пластинах продают по 68,90 грн за 135 г. До скидки он стоил 98,50 грн, следовательно, разница составляет 29,60 грн.

Полутвердый "Комо Кантрі" с ароматом топленого молока, жирностью 50%, стоит 69,90 грн вместо 99,90 грн за упаковку 135 г. Экономия на нем – 30 грн.

Плавленый сырный продукт с содержанием молока Sertop с сыром Эдам жирностью 40% в пластинах стоит 39,50 грн за 120 г. Его прежняя цена – 54,90 грн. По акции упаковка дешевле на 15,40 грн; в карточке товара указана скидка 28%.

Акционные упаковки "Комо Традиционный" и "Кантри" отличаются по цене на гривну

Плавленые сыры Sertop: минус 21 гривна

Безлактозный плавленый сыр Sertop "Тост" жирностью 42,5% в пластинах продают по 53,90 грн за 130 г. Обычная цена составляла 74,90 грн, поэтому скидка равна 21 грн.

Плавленый сыр Sertop "Гауда" жирностью 40% в упаковке того же веса также стоит 53,90 грн вместо 74,90 грн. На нем можно сэкономить 21 грн. Для обеих позиций указана скидка 28% со сроком действия до 17 ноября.

Безлактозный Sertop "Тост" и Sertop "Гауда" продают по одинаковой цене

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в "АТБ" на одной плитке шоколада Roshen можно сэкономить более 100 грн.