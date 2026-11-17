Последствия атаки для оккупированного полуострова и российской группировки

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После удачной атаки на Крымский мост в ночь на 17 ноября Вадим Денисенко оценил ее последствия. Среди них – практическое и символическое значение разрушений, фактическая блокада Крыма, ожидаемое умолчание проблем оккупированного Крыма в России и удар по военной логистике.

Четыре вывода изложил журналист, народный депутат Украины 8-го созыва, экс советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко. Он связал последствия удара со снабжением оккупированного полуострова и способностью российских войск усиливать боевые действия на соответствующем направлении.

Напомним, после ночного удара 17 ноября 2026 года рухнул автомобильный пролет переправы Крымского моста вместе с аркой. Конструкции оказались в воде, а обломки перекрыли судоходный фарватер между Черным и Азовским морями. Движение поездов также остановлено.

Обломки переправы перекрыли судоходный фарватер между Черным и Азовским морями

1. Разрушение моста имеет символическое и практическое значение

По оценке Денисенко примерно год назад Крымский мост потерял для Владимира Путина сакральное значение. Российский руководитель, как выразился журналист, перешел к другим виртуальным реалиям, в которых представляет себя третьим полюсом мира и уничтожает НАТО.

"Несмотря на это, россияне все время передавали сигналы: если украинцы ударят по мосту, россияне уничтожат мосты через Днепр. Россияне начали первыми. Теперь разрушение моста, несмотря ни на что, будет иметь и символическое, и практическое значение", — убежден Денисенко.

2. Крым фактически оказался в блокаде

Железнодорожная часть Крымского моста после атаки устояла, однако движение поездов приостановлено. Россия использует переправу для перевозки военной техники, боеприпасов и личного состава, поэтому остановка сообщения затрагивает обеспечение ее группировки.

"Крым де-факто оказался в блокаде. Паромов нет, железной дороги нет. Есть только дорога смерти через так называемый сухопутный коридор. То есть там реально будет очень плохая ситуация", — пишет журналист.

Пораженная часть Крымского моста

3. Россия будет умалчивать о проблемах Крыма

Денисенко прогнозирует, что российское информационное пространство будет реагировать на последствия атаки через замалчивание ситуации. По его словам, так уже происходило с Курской областью во время украинской спецоперации и с Белгородом во время блэкаута: проблемный регион просто убирали из информационной повестки дня.

"Так будет с Крымом и Севастополем и оккупированными частями Украины. В информпространстве России Крым просто исчезнет. А наших информационных сил просто недостаточно", — отметил Вадим Денисенко.

4. Удар ограничит логистику группировки "Днепр"

"Удар по мосту повлияет на военную логистику УВ "Днепр". И не даст возможности россиянам усилить военные действия на этом направлении", — заявил Вадим Денисенко.

В то же время он указал на ограничения starshield. По оценке Денисенко, они сужают украинские возможности наносить удары по так называемой трассе "Новороссия", по которой проходит сухопутный маршрут.

Как писал "Телеграф", россияне рассказали детали атаки на Крымский мост 17 ноября и объяснили, почему вражеская ПВО не справилась с защитой важного сооружения. Они восхищаются "нереальным таймингом" украинских ударов.