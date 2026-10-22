Неожиданный выбор: какие книги читает экс-звезда Playboy Астафьева

27 октября артистка присоединится к чтению радиодиктанта

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Певица и модель Даша Астафьева рассказала о любимых книгах во время визита в Библиотеку Мудрого.

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Подборку опубликовали на странице @mudryilibrary в Threads.

Книги из подборки Даши Астафьевой

Даша Астафьева поделилась любимыми книгами во время визита в Библиотеку Мудрого

В свой книжный топ Астафьева включила роман Ивана Багряного "Сад Гетсиманский" и книгу Андрея Семьянкива "Танцы с костями". Также певица назвала все книги Софии Яблонской.

Астафьева будет читать Радиодиктант национального единства

Даша Астафьева станет одной из чтецов Радиодиктанта национального единства 2026 года. Текст написал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Вместе с певицей его будет читать учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков.

Даша Астафьева будет читать Радиодиктант национального единства 27 октября

Выбор организаторов вызвал споры в соцсетях. Сторонники Астафьевой хвалили ее чистое произношение, четкую дикцию и умение выразительно читать. Критики вспоминали модельную карьеру певицы и эротические фотосессии, а также сомневались, сможет ли она выдержать нужный темп. Некоторые считали, что языковое событие превращается в развлекательное шоу. В ответ сторонники напоминали об опыте Астафьевой: она популяризирует украинскую литературу, основала приложение Underbook с аудиокнигами и сама озвучивает некоторые из них.

Как певица ответила на хейт

После анонса Астафьева ответила критикам на своей странице в соцсети. По словам артистки, пользователи упрекали ее даже из-за имени: спрашивали, почему она Даша, а не Одарка.

"Мне нужно переименоваться, а потом Конституционный суд Фейсбука с Большой палатой Верховного Тредса подумает, подхожу ли я им", – с иронией сказала певица Даша Астафьева.

Артистке также припоминали съемки для Playboy 20 лет назад, русскоязычное прошлое и участие в группе NikitA.

"Истерика из-за того, что диктант будет читать человек, озвучивающий аудиокниги, – это какая-то новая грань абсурда", – заявила Даша Астафьева. Она призвала украинцев, в том числе недоброжелателей, присоединиться к трансляции 27 октября.

Как сообщал "Телеграф", писатель Евгений Положий рассказал о романе "Иловайск", который читают на востоке, западе, юге и севере Украины.