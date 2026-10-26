Необычный товар из "АТБ" покоряет украинцев: "мой внутренний эстет в восторге" (фото)

Те, кто уже попробовал – очень довольны

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В "АТБ" появились в продаже необычные яблоки – внутри они красные, а не белые или желтоватые, как обычно. Украинцы в восторге от нового сорта.

О необычных яблоках в соцсети Threads рассказал пользователь Serhii Kyrychenko. По его словам, это сорт Байя Мариса и он самый вкусный из всех яблок, которые он пробовал.

Под его публикацией появилось много комментариев, одна из комментаторов рассказала, что купила эти яблоки в "АТБ" и впервые попробовала их. Цена – 19,90 грн. По словам украинки, они настолько вкусные, что она "укусила и офигела".

"Мой внутренний эстет был бешеном восторге", — добавила девушка.

В комментариях пишут, что кроме "АТБ" красные яблоки можно купить также в супермаркетах "Варус". Кроме того, украинцы выращивают их в своих садах и продают на базарах.

Яблоки Байя Мориса. Фото: Threads

Яблоко Байя Мариса — характеристики

Baya Marisa – немецкий сорт, известный также под названием Tickled Pink. Его главный сюрприз – красная мякоть. Плотная мякоть хрустящая, имеет выразительный аромат и сладкокислый вкус. Яблоки едят свежими, а еще из них готовят сок, сидр и яркие домашние заготовки.

Яблоки округлые, весом 190-220 граммов. Кожица гладкая, крепкая и красная. Мякоть ароматная и умеренно сочная. В ней смешиваются сладкие и кислые нотки, а каждый кусочек приятно хрустит.

Урожай Baya Marisa созревает в конце сентября — начале октября, в зависимости от климатических условий. В погребе яблоки хранятся в среднем 3 месяца, а в холодильниках с контролем температуры – 4–5 месяцев.

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