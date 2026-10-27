Почему в одних "АТБ" есть Coca-Cola и Pepsi, а в других – дефицит. Сотрудник раскрыл секрет

Сейчас Кока-колу в "АТБ" завозит непосредственно поставщик

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Ситуация с поставками Coca-Cola и Pepsi Cola в "АТБ" нормализуется, однако наличие напитка может сильно отличаться в разных супермаркетах. Где-то колы пепси много, а где-то мало: причина в схемах поставки.

Завозят ли в "АТБ" Coca-Cola и Pepsi Cola

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник сети. По его словам, в целом сейчас Coca-Cola и Pepsi Cola в супермаркеты "АТБ" поставляют в достаточном количестве.

Однако в некоторых магазинах, по собственному опыту отметила корреспондентка "Телеграфа", напитки поставляются в очень ограниченных количествах. Так, например, выглядит полка "АТБ" в Каменском.

Напитки в "АТБ" в Каменском. Фото: "Телеграф"

Почему в одних "АТБ" колы и пепси много, а в других дефицит

Сотрудник "АТБ" объяснил эту ситуацию тем, что прямые поставки в магазины могут приводить к излишку товара в одних точках и дефициту в других. Раньше поставщики привозили продукцию в распределительный центр. Там определяли, сколько напитков нужно каждому магазину, учитывая остатки на полках и скорость продажи. На основе этих данных формировались объемы отгрузок.

"Раньше поставщики везли все на склад, на РЦ, на распределительный центр. И там уже распределяли, смотрели на остатки в магазинах и везли столько, сколько нужно. Они еще смотрят и на продажи", – рассказал сотрудник "АТБ".

Теперь Coca-Cola в магазины привозит непосредственно поставщик. По словам работника сети, он не знает сколько продукции уже есть в конкретной торговой точке. Поэтому новая партия может поступить даже туда, где предыдущую еще не распродали.

"А сейчас везет конкретно поставщик "Кока-колы". И он не владеет информацией, сколько там остатков, у нас мало или много", – объяснил работник сети.

На запасы влияет и спрос. Сотрудник привел пример магазина, где напиток без акции и с более высоким ценником продается медленно. Если поставки продолжаются, продукт накапливается слишком много. А в точках, где его покупают более активно, запасов не хватает.

"Если у нас плохо идет, без акции, ценник завышен, то оно у нас стоит, и нам еще привозят – выходит профицит. А в каких-то магазинах оно более ходовое – будет в дефиците. То есть все зависит конкретно от поставщика, дистрибирующего "Кока-колу", – сказал сотрудник "АТБ".

Почему Coca-Cola стало меньше в магазинах

3 сентября 2026 года российский беспилотник атаковал предприятие Coca-Cola в Киевской области. Производственный объект получил повреждение. После удара покупатели начали замечать, что напитков на полках супермаркетов стало меньше. Речь идет о Coca-Cola и других продуктах компании.

Как найти Coca-Cola в "АТБ" — лайфхак

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка поделилась лайфхаком, как найти Coca-Cola в "АТБ", когда есть перебои. По ее словам, напиток можно приобрести, если прийти в супермаркет сразу после открытия, в 7 часов утра.