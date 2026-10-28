Екзотичний товар з "АТБ" став хітом: зараз ще й зі знижкою (фото)
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Ті, хто куштував цей плід, у захваті
В "АТБ" з'явилися у продажу незвичайні ківі. Вони мають червону серединку та дуже солодкі.
Користувачка соцмережі Threads Алеся Левицька розповіла, що купила ківі з червоною серединкою в "АТБ". За її словами, вона скуштувала їх вперше і їй дуже сподобалося. Авторка додала, що зараз вони продаються зі знижкою.
Дівчина додала фото плоду та упаковки. На ній вказано, що це — ківі червоний (Kiwi polpa rossa Calibro). Країна походження — Італія.
Цей сорт вирізняється не лише незвичним виглядом, але й тонким смаком. На відміну від зелених сортів ківі, його м’якуш навколо серцевини має яскраво-рубіновий або червоний колір.
Сорт має солодкий, насичений смак із виразними ягідними нотками. Кислинки, притаманної багатьом іншим різновидам ківі, у ньому немає. Плоди зазвичай важать до 70 грамів. Червоний ківі також багатий на вітамін C, клітковину й антоціани.
Під публікацією коментатори пишуть, що червоні ківі — найсмачніші. Дехто вже побіг шукати такі у своєму "АТБ".
- Це найсмачніші ківі
- Дуже солодкі мені попались, схожі на голд
Раніше "Телеграф" розповідав, що українці у захваті від яблук, що продаються в "АТБ". Чим вони особливі.