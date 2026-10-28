Екзотичний товар з "АТБ" став хітом: зараз ще й зі знижкою (фото)

Ті, хто куштував цей плід, у захваті

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В "АТБ" з'явилися у продажу незвичайні ківі. Вони мають червону серединку та дуже солодкі.

Користувачка соцмережі Threads Алеся Левицька розповіла, що купила ківі з червоною серединкою в "АТБ". За її словами, вона скуштувала їх вперше і їй дуже сподобалося. Авторка додала, що зараз вони продаються зі знижкою.

Червоний ківі. Фото: threads.com/@levytska.fit

Дівчина додала фото плоду та упаковки. На ній вказано, що це — ківі червоний (Kiwi polpa rossa Calibro). Країна походження — Італія.

Упаковка червоного ківі з "АТБ". Фото: threads.com/@levytska.fit

Цей сорт вирізняється не лише незвичним виглядом, але й тонким смаком. На відміну від зелених сортів ківі, його м’якуш навколо серцевини має яскраво-рубіновий або червоний колір.

Сорт має солодкий, насичений смак із виразними ягідними нотками. Кислинки, притаманної багатьом іншим різновидам ківі, у ньому немає. Плоди зазвичай важать до 70 грамів. Червоний ківі також багатий на вітамін C, клітковину й антоціани.

Під публікацією коментатори пишуть, що червоні ківі — найсмачніші. Дехто вже побіг шукати такі у своєму "АТБ".

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