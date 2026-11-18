При двухзонном тарифе на расходы влияет время работы приборов

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Счет за электроэнергию может вырасти, даже если вы не стали чаще пользоваться бытовыми приборами. Проверить, нет ли избыточного потребления, можно самостоятельно с помощью счетчика.

Как пишет KB.pl, для этого нужно вынуть из розеток все электроприборы и посмотреть, продолжает ли счетчик учитывать электроэнергию.

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Если после отключения всех приборов счетчик продолжает фиксировать потребление, стоит проверить, не осталось ли какое-нибудь устройство включенным. Также причиной может быть неисправность самого счетчика. В таком случае следует обратиться в энергоснабжающую компанию и попросить проверить прибор учета.

Проверить реакцию счетчика можно и с помощью отдельных приборов. Например, включите электрочайник и посмотрите, как изменятся показания, а после выключения – уменьшится ли потребление.

Включение и выключение отдельного прибора позволяет проследить за реакцией счетчика Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Чтобы узнать, сколько электроэнергии расходует все жилье за сутки, запишите показания счетчика, а затем повторите замер через 24 часа. Если делать это несколько дней подряд, можно будет лучше оценить ежедневное потребление и сравнить его с данными в платежках.

Владельцам двухзонного тарифа стоит отдельно записывать показания при переходе между временными зонами. Так можно увидеть, когда именно расходуется больше всего электроэнергии и не приходится ли значительная часть потребления на более дорогие часы.

Записи показаний в разное время помогут сравнить суточное потребление с данными в платежках Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ранее "Телеграф" рассказывал, во сколько обходится зарядка электроскутера дома и сколько придется платить за электроэнергию для ежедневных поездок.