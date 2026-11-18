Перед переделкой важно осмотреть края и избавиться от этикеток

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Пустые банки из-под кукурузы пригодятся для хранения карандашей, маркеров, кистей для макияжа и мелочей. Из них можно собрать настольный органайзер или сделать декоративные емкости для растений – достаточно подготовить металл и выбрать отделку.

Los Andes предлагает использовать такие банки по отдельности или объединять в набор для рабочего стола. Жесткие металлические стенки сохраняют форму, а цилиндрическая емкость позволяет держать письменные принадлежности вертикально и на виду.

Как подготовить банки к повторному использованию

Сначала тщательно вымойте банки, удаляя остатки продуктов. Снимите наружные этикетки, очистите поверхность от прилипших фрагментов и дайте емкостям полностью высохнуть. После этого можно переходить к осмотру и оформлению.

Особое внимание уделите верхнему краю: после открывания на нем могут остаться острые участки, о которые легко пораниться, доставая вещи. Для переделки подходят банки без режущих кромок, ржавчины и повреждений, нарушающих их целостность. Проверку нужно провести до того, как закрывать поверхность декором.

Как собрать удобный настольный органайзер

Распределите содержимое по назначению: одну банку отведите под часто используемые карандаши и ручки, другую – под маркеры, третью – под скрепки и небольшие аксессуары. Так у каждой категории появится свое место, а предметы перестанут лежать вперемешку на столе.

На общем подносе отдельные емкости удобно переносить вместе, освобождая стол Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Несколько емкостей удобно поставить на общий поднос. Каждая сохранит роль отдельного отсека, а весь набор можно будет перенести одним движением, когда понадобится освободить рабочую поверхность. Расстановку легко менять под текущие задачи и доступное место: часто нужные принадлежности держать ближе, остальные – дальше.

Чем украсить металл и для чего еще использовать банки

Металлическую поверхность можно оставить открытой или оформить под интерьер. Для этого подойдут краска по металлу, лоскуты ткани, самоклеящаяся бумага либо джутовый шнур. Если собираете набор, одинаковая отделка поможет связать отдельные емкости в одну композицию.

Для хранения кистей для макияжа Los Andes также советует обтянуть банки поролоном и тканью, добавив декоративные нити или небольшие стразы. Такой вариант позволяет подобрать внешний вид емкости под туалетный столик и собрать кисти в одном месте.

Тканевая отделка превращает банки в держатели для кистей на туалетном столике Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Более сложная отделка – имитация дерева. Вокруг банки наклеивают полоски пенопласта, оставляя небольшие промежутки. Основу окрашивают в черный цвет, полоски – в бежевый, затем вилкой создают фактуру древесины и добавляют коричневую краску. Верхний и нижний края украшают нитью.

Имитация дерева позволяет превратить металлическую банку в декоративное кашпо Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Еще один вариант – декоративная емкость для растений. В предложенном оформлении банку красят в белый цвет, дополняют деревянными ножками черного цвета и оборачивают верхний край нитью. Здесь сама тара становится частью декора, поэтому оформление можно выбирать отдельно от настольного набора.

Декоративное кашпо из банки можно оформить отдельно от настольного набора Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", в СССР трехлитровые банки с соком стали массовым форматом из-за потребностей производства и торговли. Большая тара снижала расходы на упаковку, а стекло выдерживало тепловую обработку и годилось для повторного использования.