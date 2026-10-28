Кофейная гуща может навредить растениям: как ее правильно использовать

Привычная подкормка образует плотную корку на земле, но есть два способа использовать ее с пользой

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Некоторые цветоводы и огородники насыпают кофейную гущу вокруг растений, надеясь подкормить их. Но со временем на поверхности почвы образуется плотная корка и это приводит к проблемам.

Почему популярный совет использовать кофейные остатки на грядках даёт обратный результат, рассказали эксперты сайта TheCoolist.

Почему растения сохнут даже после полива

На открытой почве гуща уплотняется примерно так же, как кофе в корзине эспрессо-машины. Образовавшаяся корка мешает влаге и воздуху проникать в грунт. Дождевая и поливная вода остаётся сверху, испаряется или стекает в сторону, не доходя до корней.

Проверить, образовалась ли такая преграда, можно с помощью стакана воды. Вылейте воду на тёмный слой и посмотрите, куда она направится. Если вода собирается в капли и растекается по поверхности, гуща уже мешает ей нормально впитываться.

Кофеин и азот: чем ещё опасна такая подкормка

В использованной гуще остаются кофеин и родственные ему соединения. Они могут подавлять прорастание семян и замедлять рост растений.

Когда гуща разлагается, почвенные микроорганизмы временно связывают азот. Из-за этого растения на некоторое время получают меньше именно того питательного элемента, ради которого огородники часто используют кофейные остатки.

Кофейную гущу на грядках важно вносить так, чтобы она не мешала почве. Фото сгенерировано ИИ

Не оправдывается и расчёт на надёжное подкисление почвы для голубики или гортензий.

Как использовать кофейную гущу для растений

Первый способ – отправить гущу в компост вместе с бумажными фильтрами. Она служит богатым азотом компонентом, но должна составлять не более примерно 20% объёма компостной кучи. Один из вариантов смеси: три части листьев, одна часть скошенной травы и одна часть гущи.

За несколько месяцев компостирования кофеин разрушается, а проблемы со слёживанием и временным связыванием азота исчезают. Полученный компост можно использовать для питания почвы.

Второй способ – внести гущу прямо на грядку, но слоем не толще 1,2 см. Не оставляйте её открытой сплошной плёнкой: перемешайте граблями с верхними несколькими дюймами грунта или закройте четырьмя дюймами крупной мульчи, например древесной щепы.

Под таким укрытием частицы кофейной гущи сохраняют влагу и рыхлость, а дождевые черви постепенно затягивают их в землю. Вокруг сеянцев и на грядках с посевами от внесения гущи лучше отказаться.