Кавова гуща може зашкодити рослинам: як правильно її використовувати

Звичне підживлення утворює щільну кірку на ґрунті, але є два способи використати його з користю.

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Деякі квітникарі й городники насипають кавову гущу навколо рослин, сподіваючись підживити їх. Але з часом на поверхні ґрунту утворюється щільна кірка, і це призводить до проблем.

Чому популярна порада використовувати кавові залишки на грядках дає зворотний результат, розповіли експерти сайту TheCoolist.

Чому рослини сохнуть навіть після поливу

На відкритому ґрунті гуща ущільнюється приблизно так само, як кава в кошику еспресо-машини. Утворена кірка заважає волозі й повітрю проникати в ґрунт. Дощова й поливна вода залишається зверху, випаровується або стікає вбік, не доходячи до коріння.

Перевірити, чи утворилася така перешкода, можна за допомогою склянки води. Вилийте воду на темний шар і подивіться, куди вона потече. Якщо вода збирається в краплі й розтікається по поверхні, гуща вже заважає їй нормально вбиратися.

Кофеїн і азот: чим ще небезпечне таке підживлення

У використаній гущі залишаються кофеїн і споріднені з ним сполуки. Вони можуть пригнічувати проростання насіння й уповільнювати ріст рослин.

Коли гуща розкладається, ґрунтові мікроорганізми тимчасово зв’язують азот. Через це рослини певний час отримують менше саме тієї поживної речовини, заради якої городники часто використовують кавові залишки.

Кавову гущу на грядках важливо вносити так, щоб вона не заважала ґрунту. Фото згенероване ШІ

Не виправдовується й розрахунок на надійне підкислення ґрунту для лохини чи гортензій.

Як використовувати кавову гущу для рослин

Перший спосіб – додати гущу до компосту разом із паперовими фільтрами. Вона слугує багатим на азот компонентом, але має становити не більше ніж приблизно 20% об’єму компостної купи. Один із варіантів суміші: три частини листя, одна частина скошеної трави й одна частина гущі.

За кілька місяців компостування кофеїн розкладається, а проблеми зі злежуванням і тимчасовим зв’язуванням азоту зникають. Отриманий компост можна використовувати для збагачення ґрунту.

Другий спосіб – внести гущу безпосередньо на грядку, але шаром не товщим за 1,2 см. Не залишайте її відкритою суцільною плівкою: перемішайте граблями з верхніми кількома дюймами ґрунту або накрийте чотирма дюймами великої мульчі, наприклад деревної тріски.

Під таким укриттям частинки кавової гущі зберігають вологу й пухкість, а дощові черв’яки поступово затягують їх у землю. Навколо сіянців і на грядках із посівами від внесення гущі краще відмовитися.