Гончаренко назвал политическую цель атак на переправу в оккупированный Крым

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После удара по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября арка его автомобильной части оказалась в воде. Полностью обрушился автомобильный пролет моста, а судоходный фарватер завален обломками.

О последствиях атаки Exilenova+ сообщил в утреннем сообщении 17 ноября. Канал опубликовал кадры переправы с обрушенной автомобильной частью.

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После утренней атаки обрушенные конструкции оказались у опор переправы

Удар пришелся на арку моста

Ранее канал Exilenova+ опубликовал момент попадания. По сообщению канала, удар пришелся непосредственно в арку Крымского моста.

На месте разрушенного участка образовался разрыв между частями моста

На добавленных кадрах с разных ракурсов виден поврежденный участок переправы: часть конструкций опустилась в воду, а между уцелевшими участками полотна образовался разрыв. Обломки лежат внизу перед опорами соседней части моста.

Вместе с аркой полностью обрушился автомобильный пролет Керченского моста, судоходный фарватер полностью завален обломками. Таким образом, в результате атаки не будет не только автомобильного движения через пролив, но и судоходства между Черным и Азовским морями.

Железнодорожный мост устоял. Однако его состояние после атаки непонятно, а на видео можно увидеть горение, таким образом он тоже пострадал. РосСМИ сообщают, что движение поездов по Крымскому мосту также приостановлено после ночной атаки. Автомобилистам рекомендуют не выезжать в сторону моста.

Повреждения затронули арочный участок автомобильной переправы

Опубликованные кадры показывают масштаб обрушения конструкций над проливом

Соседняя арка осталась над водой рядом с обрушенной частью

Гончаренко объяснил политическую цель ударов

Народный депутат Алексей Гончаренко связал атаки на Крымский мост с необходимостью остановить российские удары по украинским мостам. Он назвал такую тактику правильной и выразил уверенность в ее результативности.

"Политическая цель ударов по Крымскому мосту – остановить удары по нашим мостам со стороны России. Это правильная тактика, и она сработает", – пишет Гончаренко.

Какие повреждения мост получил 16 ноября

Накануне, утром 16 ноября 2026 года, переправа уже подверглась атаке. Как писал "Телеграф", после нее зафиксировали повреждение полотна по меньшей мере в двух местах и деформацию одной из арок. Арка автомобильной части заметно сменила наклон.

Накануне на автомобильной части моста зафиксировали деформацию арки

Движение транспорта по мосту перекрыли. Назначенный Россией "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявлял об ограничении проезда. В Керчи развернули оперативный штаб и привлекли службы по ликвидации последствий.

Крымский мост соединяет оккупированный полуостров с территорией России. Россия использует автомобильную и железнодорожную переправу для перевозки военной техники, боеприпасов и личного состава и поддержки своей группировки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Украина раньше била по Крымскому мосту. Какими были три предварительные атаки по детище Путина.