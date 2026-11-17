Автомобили и корабли больше не пройдут: что осталось от Крымского моста (фото и видео)
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Гончаренко назвал политическую цель атак на переправу в оккупированный Крым
После удара по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября арка его автомобильной части оказалась в воде. Полностью обрушился автомобильный пролет моста, а судоходный фарватер завален обломками.
О последствиях атаки Exilenova+ сообщил в утреннем сообщении 17 ноября. Канал опубликовал кадры переправы с обрушенной автомобильной частью.
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Удар пришелся на арку моста
Ранее канал Exilenova+ опубликовал момент попадания. По сообщению канала, удар пришелся непосредственно в арку Крымского моста.
На добавленных кадрах с разных ракурсов виден поврежденный участок переправы: часть конструкций опустилась в воду, а между уцелевшими участками полотна образовался разрыв. Обломки лежат внизу перед опорами соседней части моста.
Вместе с аркой полностью обрушился автомобильный пролет Керченского моста, судоходный фарватер полностью завален обломками. Таким образом, в результате атаки не будет не только автомобильного движения через пролив, но и судоходства между Черным и Азовским морями.
Железнодорожный мост устоял. Однако его состояние после атаки непонятно, а на видео можно увидеть горение, таким образом он тоже пострадал. РосСМИ сообщают, что движение поездов по Крымскому мосту также приостановлено после ночной атаки. Автомобилистам рекомендуют не выезжать в сторону моста.
Гончаренко объяснил политическую цель ударов
Народный депутат Алексей Гончаренко связал атаки на Крымский мост с необходимостью остановить российские удары по украинским мостам. Он назвал такую тактику правильной и выразил уверенность в ее результативности.
"Политическая цель ударов по Крымскому мосту – остановить удары по нашим мостам со стороны России. Это правильная тактика, и она сработает", – пишет Гончаренко.
Какие повреждения мост получил 16 ноября
Накануне, утром 16 ноября 2026 года, переправа уже подверглась атаке. Как писал "Телеграф", после нее зафиксировали повреждение полотна по меньшей мере в двух местах и деформацию одной из арок. Арка автомобильной части заметно сменила наклон.
Движение транспорта по мосту перекрыли. Назначенный Россией "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявлял об ограничении проезда. В Керчи развернули оперативный штаб и привлекли службы по ликвидации последствий.
Крымский мост соединяет оккупированный полуостров с территорией России. Россия использует автомобильную и железнодорожную переправу для перевозки военной техники, боеприпасов и личного состава и поддержки своей группировки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как Украина раньше била по Крымскому мосту. Какими были три предварительные атаки по детище Путина.