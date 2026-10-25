Не мусор, а сокровище для сада: как использовать скорлупу грецких орехов
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Скорлупу можно использовать для комнатных растений, для сада и в борьбе с вредителями
Грецкие орехи содержат много полезных веществ и служат источником полезных жиров. После очистки скорлупу обычно выбрасывают, хотя она может пригодиться для комнатных растений и в саду.
Рассказываем, как её использовать.
Скорлупа грецких орехов в цветочном горшке
Скорлупу можно использовать как дренаж в цветочном горшке. Измельчите её на мелкие кусочки и насыпьте на дно. Затем добавьте субстрат и посадите растение.
Скорлупа питательнее обычного керамзита: в ней есть вещества, необходимые для роста и развития растений. Если в субстрате окажется слишком много воды, скорлупа впитает её избыток и предотвратит гниение корней.
Можно также рассыпать скорлупу по поверхности субстрата в цветочном горшке или ящике. Она станет интересным украшением и поможет предотвратить появление некрасивых минеральных отложений и плесени, которые обычно образуются в таких местах. Запах орехов также отпугнёт вредных личинок моли.
Как использовать скорлупу грецких орехов в саду
Скорлупа грецких орехов содержит фосфор, калий, натрий, железо, магний, медь и цинк, сообщает чешский сайт о садоводстве Nase Zahrada. Она также служит важным источником йода. Благодаря такому составу скорлупа может стать полностью натуральным удобрением: её сжигают вместе с древесиной, а образовавшейся золой посыпают растения, растущие на открытом воздухе.
Если скорлупы накопилось много, используйте её в качестве мульчи. Она поможет сохранить влагу в почве, остановит рост сорняков и защитит растения от резких перепадов температуры. Скорлупа грецких орехов содержит юглон, который отпугивает вредителей – полёвок, мышей и муравьёв. А её острые края станут преградой для слизней.
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