Не мусор, а сокровище для сада: как использовать скорлупу грецких орехов

Скорлупу можно использовать для комнатных растений, для сада и в борьбе с вредителями

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Грецкие орехи содержат много полезных веществ и служат источником полезных жиров. После очистки скорлупу обычно выбрасывают, хотя она может пригодиться для комнатных растений и в саду.

Рассказываем, как её использовать.

Скорлупа грецких орехов в цветочном горшке

Скорлупу можно использовать как дренаж в цветочном горшке. Измельчите её на мелкие кусочки и насыпьте на дно. Затем добавьте субстрат и посадите растение.

Скорлупа питательнее обычного керамзита: в ней есть вещества, необходимые для роста и развития растений. Если в субстрате окажется слишком много воды, скорлупа впитает её избыток и предотвратит гниение корней.

Можно также рассыпать скорлупу по поверхности субстрата в цветочном горшке или ящике. Она станет интересным украшением и поможет предотвратить появление некрасивых минеральных отложений и плесени, которые обычно образуются в таких местах. Запах орехов также отпугнёт вредных личинок моли.

Скорлупа грецких орехов может стать мульчей для садовых растений. Фото сгенерировано ИИ

Как использовать скорлупу грецких орехов в саду

Скорлупа грецких орехов содержит фосфор, калий, натрий, железо, магний, медь и цинк, сообщает чешский сайт о садоводстве Nase Zahrada . Она также служит важным источником йода. Благодаря такому составу скорлупа может стать полностью натуральным удобрением: её сжигают вместе с древесиной, а образовавшейся золой посыпают растения, растущие на открытом воздухе.

Если скорлупы накопилось много, используйте её в качестве мульчи. Она поможет сохранить влагу в почве, остановит рост сорняков и защитит растения от резких перепадов температуры. Скорлупа грецких орехов содержит юглон, который отпугивает вредителей – полёвок, мышей и муравьёв. А её острые края станут преградой для слизней.

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