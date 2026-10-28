Скидка 30%: в "АТБ" устроили акцию на популярные сладости Roshen

Четыре вида сладостей продают со скидкой 30% до 3 ноября – экономия на каждом составляет 7,20 грн.

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В супермаркетах "АТБ" покупатели могут приобрести сладкие батончики Roshen со скидкой 30%. Акционная цена четырёх позиций снизилась с 23,90 грн до 16,70 грн за штуку, а предложение будет действовать до 3 ноября.

Как указано в акционных карточках товаров на сайте "АТБ", скидка распространяется на батончики весом от 38 до 43 граммов. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Roshen Double Peanuts весом 39 г – молочный шоколад с арахисом – до акции стоил 23,90 грн, сейчас его цена составляет 16,70 грн. Экономия на одном батончике – 7,20 грн.

Батончик Roshen с кокосом и миндалём весом 38 г также подешевел с 23,90 грн до 16,70 грн. Покупатель экономит 7,20 грн.

Roshen с начинкой весом 43 г продают за 16,70 грн вместо 23,90 грн – на 7,20 грн дешевле.

Молочно-шоколадный батончик Roshen с начинкой крем-брюле весом 43 г подешевел так же: с 23,90 грн до 16,70 грн. Скидка позволяет сэкономить ещё 7,20 грн.

Четыре батончика Roshen в "АТБ" продают со скидкой 30%

Если купить по одному батончику каждого вида, общая стоимость составит 66,80 грн вместо 95,60 грн, а экономия – 28,80 грн.

Как сообщал "Телеграф", пользовательница Threads показала киви с красной мякотью, которое купила в "АТБ" со скидкой.