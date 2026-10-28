Знижка 30%: в "АТБ" влаштували акцію на популярні солодощі Roshen

Чотири види солодощів продають зі знижкою 30% до 3 листопада – економія на кожному становить 7,20 грн

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У супермаркетах "АТБ" покупці можуть придбати солодкі батончики Roshen зі знижкою 30%. Акційна ціна чотирьох позицій знизилася з 23,90 грн до 16,70 грн за штуку, а пропозиція діятиме до 3 листопада.

Як зазначено в акційних картках товарів на сайті "АТБ", знижка поширюється на батончики вагою від 38 до 43 грамів. Детальніше про це написав "Телеграф".

Roshen Double Peanuts вагою 39 г – молочний шоколад з арахісом – до акції коштував 23,90 грн, зараз його ціна становить 16,70 грн. Економія на одному батончику – 7,20 грн.

Батончик Roshen з кокосом та мигдалем вагою 38 г також подешевшав із 23,90 грн до 16,70 грн. Покупець заощаджує 7,20 грн.

Roshen з начинкою вагою 43 г продають за 16,70 грн замість 23,90 грн – на 7,20 грн дешевше.

Молочно-шоколадний батончик Roshen з начинкою крем-брюле вагою 43 г має таку саму зміну ціни: з 23,90 грн до 16,70 грн. Знижка дозволяє зберегти ще 7,20 грн.

Чотири батончики Roshen в "АТБ" продають зі знижкою 30%

Якщо придбати по одному батончику кожного виду, загальна вартість становитиме 66,80 грн замість 95,60 грн, а економія – 28,80 грн.

Як повідомляв "Телеграф", користувачка Threads показала ківі з червоною серединкою, яке купила в "АТБ" зі знижкою.