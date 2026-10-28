В "АТБ" стартовали скидки на колбасы: успейте сэкономить почти 140 грн на популярном продукте

Акционные предложения действуют до 3 ноября включительно

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В сети "АТБ" действуют скидки от 25% до 30% на ветчину, полукопченую колбасу, куриный рулет, сардельки и сосиски. Среди этих предложений больше всего можно сэкономить на ветчине "Своя лінія" Экстра.

Об акционных ценах сообщил "Телеграф".

Больше читайте в материале "В "АТБ" снизили цены на кофе, мясо, сладости и бытовую химию: на какие товары скидка до 50% на этой неделе"

Ветчина "Своя лінія" Экстра стоит 323,89 грн вместо примерно 463 грн. Скидка составляет 30%, а экономия – около 139 грн.

Полукопченую колбасу "М’ясна історія" Салями Люкс продают за 289,89 грн вместо примерно 408 грн. Благодаря скидке 29% покупатели сэкономят около 118 грн.

Куриный рулет "Своя лінія" подешевел на 25% – до 329,99 грн вместо примерно 440 грн. Разница в цене составляет около 110 грн.

В "АТБ" действуют акционные цены на мясные изделия по 3 ноября включительно

Сардельки "З Печі" из мяса птицы "Запечені" предлагают за 231,89 грн вместо примерно 327 грн. Скидка на них достигает 29%, что дает экономию около 95 грн.

Упаковка вареных сосисок "Своя лінія" Докторские фермовые весом 0,82 кг стоит 157,90 грн вместо примерно 226 грн. Их цену снизили на 30%, поэтому экономия составляет около 68 грн.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в СССР изменили рецепт краковской колбасы: почему в Украине она до сих пор не такая, как в Польше.