В "АТБ" продают готовые горячие блюда: где и сколько стоит обед

В Белой Церкви покупательница попробовала хот-дог, два бургера, кальцоне и мясную пиццу

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В одном из магазинов сети "АТБ" в Белой Церкви покупателям предлагают готовые блюда, которые можно разогреть перед употреблением. Стоимость представленных вариантов колеблется от 44,90 до 164 гривен.

Своими впечатлениями о пяти блюдах поделилась пользовательница Threads @yulia_musiichuk, которая рассказала об ассортименте и ценах на готовую еду в магазине.

Готовые блюда в "АТБ" продают по цене от 44,90 до 164 гривен

Хот-дог за 61,50 грн с пшенично-ржаной булочкой и подкопченной сосиской с сыром показался ей сухим из-за нехватки соусов. Куриный бургер за 90,90 грн тоже не понравился: внутри были только курица и сыр, а булка напоминала батон.

"Было сухо, потому что мало соусов", – написала она о хот-доге.

Бургер с говядиной за 69,90 грн с котлетой, сыром, огурчиками и соусом она оценила выше, чем более дорогой куриный. Кальцоне с курицей и сыром за 44,90 грн, напротив, назвала полупустым пирожком, в котором преобладало тесто.

Мясная пицца за 164 грн удивила покупательницу количеством начинки.

"И тесто вкусное! Вообще не рассчитывала на это, но рекомендую!", – написала девушка.

Как сообщал "Телеграф", в службе поддержки сети "АТБ" объяснили судьбу непроданных блюд в конце рабочего дня.