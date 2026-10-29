Укр

Старый шифер на крыше – в прошлом: чем теперь перекрывают дома

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Чем заменить старый шифер
Чем заменить старый шифер. Фото Коллаж "Телеграфа"

Итоговая цена зависит от толщины материала, производителя, защитного покрытия и сложности крыши

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Старый шифер постепенно уступает место современным кровельным материалам. Владельцы частных домов и дач всё чаще выбирают ондулин и профнастил. Они различаются по цене, весу, сроку службы и требованиям к монтажу. Универсального решения нет: у каждого материала свои плюсы и минусы.

Ондулин: лёгкая кровля без лишней нагрузки

Ондулин – это волнистые листы из целлюлозных волокон, пропитанных битумом и обработанных специальными составами. Внешне он напоминает обычный шифер, но весит меньше и отличается составом.

Одно из главных преимуществ ондулина – небольшая нагрузка на стропильную систему. Это особенно важно для старых дачных домов, где тяжёлая кровля может оказаться нецелесообразной.

Ондулин не ржавеет, его сравнительно легко обрабатывать, а для монтажа не нужно сложное оборудование. При правильной укладке покрытие защищает крышу от осадков.

Недостатки тоже есть. На солнце материал может выгорать, в сильную жару – размягчаться, а на морозе – становиться более хрупким. При монтаже нужно соблюдать правила: если закрепить листы неправильно или установить слишком мало опор, они могут деформироваться.

Ондулин
Ондулин

Профнастил: прочный и практичный вариант

Профнастил делают из стального листа, которому придают волнистую или трапециевидную форму. Для защиты от коррозии металл покрывают цинком, а некоторые виды изделий – ещё и полимерным слоем.

Профнастил прочный, весит меньше многих традиционных кровельных материалов, а выбор цветов и профилей широк. Он подходит и для дачных домиков, и для полноценных жилых зданий.

При качественном защитном покрытии и правильном монтаже крыша из профнастила может служить много лет. Повреждение защитного слоя повышает риск коррозии – особенно на срезах и в местах крепления.

Есть и другие особенности. Без достаточной звукоизоляции металлическая крыша может сильно шуметь во время дождя. Стальные листы нагреваются на солнце, а перед монтажом важно правильно рассчитать обрешётку и подобрать крепёж.

Профнастил
Профнастил

Что дешевле и что выбрать

При выборе кровли учитывают не только стоимость листов, но и расходы на обрешётку, крепёж, доборные элементы, доставку и монтаж. Итоговая цена зависит от толщины материала, производителя, защитного покрытия и сложности крыши.

Ондулин стоит рассмотреть, если важны небольшой вес, простая обработка и сравнительно несложный монтаж.

Профнастил подойдёт, если в приоритете прочность, разнообразие внешнего вида и долговечность металлического покрытия при правильной эксплуатации.

Перед заменой старого шифера нужно проверить состояние стропил и обрешётки. Даже лёгкий материал не исправит повреждения несущих конструкций. Если новое покрытие планируют уложить поверх старого, состояние крыши нужно оценить отдельно.

Выбор между ондулином и профнастилом зависит от состояния дома, бюджета и условий эксплуатации. Сравнивать стоит характеристики конкретных изделий, а не только названия материалов: от качества покрытия и соблюдения технологии монтажа во многом зависит срок службы новой крыши.

Ондулин или профнастил - какой материал лучше
Что дешевле и что выбрать - ондулин или профнастил. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как строительный материал делают из кукурузы.

Теги:
#Ремонт #Шифер #Ондулин #Профнастил