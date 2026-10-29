Старый шифер на крыше – в прошлом: чем теперь перекрывают дома

Итоговая цена зависит от толщины материала, производителя, защитного покрытия и сложности крыши

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Старый шифер постепенно уступает место современным кровельным материалам. Владельцы частных домов и дач всё чаще выбирают ондулин и профнастил. Они различаются по цене, весу, сроку службы и требованиям к монтажу. Универсального решения нет: у каждого материала свои плюсы и минусы.

Ондулин: лёгкая кровля без лишней нагрузки

Ондулин – это волнистые листы из целлюлозных волокон, пропитанных битумом и обработанных специальными составами. Внешне он напоминает обычный шифер, но весит меньше и отличается составом.

Одно из главных преимуществ ондулина – небольшая нагрузка на стропильную систему. Это особенно важно для старых дачных домов, где тяжёлая кровля может оказаться нецелесообразной.

Ондулин не ржавеет, его сравнительно легко обрабатывать, а для монтажа не нужно сложное оборудование. При правильной укладке покрытие защищает крышу от осадков.

Недостатки тоже есть. На солнце материал может выгорать, в сильную жару – размягчаться, а на морозе – становиться более хрупким. При монтаже нужно соблюдать правила: если закрепить листы неправильно или установить слишком мало опор, они могут деформироваться.

Ондулин

Профнастил: прочный и практичный вариант

Профнастил делают из стального листа, которому придают волнистую или трапециевидную форму. Для защиты от коррозии металл покрывают цинком, а некоторые виды изделий – ещё и полимерным слоем.

Профнастил прочный, весит меньше многих традиционных кровельных материалов, а выбор цветов и профилей широк. Он подходит и для дачных домиков, и для полноценных жилых зданий.

При качественном защитном покрытии и правильном монтаже крыша из профнастила может служить много лет. Повреждение защитного слоя повышает риск коррозии – особенно на срезах и в местах крепления.

Есть и другие особенности. Без достаточной звукоизоляции металлическая крыша может сильно шуметь во время дождя. Стальные листы нагреваются на солнце, а перед монтажом важно правильно рассчитать обрешётку и подобрать крепёж.

Профнастил

Что дешевле и что выбрать

При выборе кровли учитывают не только стоимость листов, но и расходы на обрешётку, крепёж, доборные элементы, доставку и монтаж. Итоговая цена зависит от толщины материала, производителя, защитного покрытия и сложности крыши.

Ондулин стоит рассмотреть, если важны небольшой вес, простая обработка и сравнительно несложный монтаж.

Профнастил подойдёт, если в приоритете прочность, разнообразие внешнего вида и долговечность металлического покрытия при правильной эксплуатации.

Перед заменой старого шифера нужно проверить состояние стропил и обрешётки. Даже лёгкий материал не исправит повреждения несущих конструкций. Если новое покрытие планируют уложить поверх старого, состояние крыши нужно оценить отдельно.

Выбор между ондулином и профнастилом зависит от состояния дома, бюджета и условий эксплуатации. Сравнивать стоит характеристики конкретных изделий, а не только названия материалов: от качества покрытия и соблюдения технологии монтажа во многом зависит срок службы новой крыши.

Что дешевле и что выбрать - ондулин или профнастил. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как строительный материал делают из кукурузы.