Старий шифер на даху — у минулому: чим тепер перекривають будинки

Підсумкова ціна залежить від товщини матеріалу, виробника, захисного покриття та складності даху

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Старий шифер поступово поступається місцем сучасним покрівельним матеріалам. Власники приватних будинків і дач все частіше вибирають ондулін та профнастил. Вони різняться за ціною, вагою, терміном служби та вимогами до монтажу. Універсального рішення немає: у кожного матеріалу свої плюси та мінуси.

Ондулін: легка покрівля без зайвого навантаження

Ондулін – це хвилясті листи з целюлозних волокон, просочених бітумом та оброблених спеціальними складами. Зовні він нагадує звичайний шифер, але важить менше та відрізняється складом.

Одна з головних переваг ондуліну – невелике навантаження на кроквяну систему. Це особливо важливо для старих дачних будинків, де важка покрівля може виявитися недоцільною.

Ондулін не іржавіє, його порівняно легко обробляти, а для монтажу не потрібне складне обладнання. При правильному укладанні покриття захищає дах від опадів.

Недоліки також є. На сонці матеріал може вигоряти, у сильну спеку – розм’якшуватися, а на морозі – ставати більш крихким. При монтажі потрібно дотримуватись правил: якщо закріпити листи неправильно або встановити занадто мало опор, вони можуть деформуватися.

Ондулін

Профнастил: міцний та практичний варіант

Профнастил роблять із сталевого листа, якому надають хвилясту або трапецієподібну форму. Для захисту від корозії метал покривають цинком, деякі види виробів – ще й полімерним шаром.

Профнастил міцний, важить менше за багато традиційних покрівельних матеріалів, а вибір кольорів і профілів широкий. Він підходить і для дачних будиночків, і для повноцінних житлових будинків.

При якісному захисному покритті та правильному монтажі дах із профнастилу може служити багато років. Пошкодження захисного шару підвищує ризик корозії – особливо на зрізах та у місцях кріплення.

Є й інші особливості. Без достатньої звукоізоляції металевий дах може сильно шуміти під час дощу. Сталеві листи нагріваються на сонці, а перед монтажем важливо правильно розрахувати решітку та підібрати кріплення.

Профнастил

Що дешевше та що вибрати

При виборі покрівлі враховують не тільки вартість листів, але й витрати на решетування, кріплення, додаткові елементи, доставку та монтаж. Підсумкова ціна залежить від товщини матеріалу, виробника, захисного покриття та складності даху.

Ондулін варто розглянути, якщо важливі невелика вага, проста обробка та порівняно нескладний монтаж.

Профнастил підійде, якщо у пріоритеті міцність, різноманітність зовнішнього вигляду та довговічність металевого покриття при правильній експлуатації.

Перед заміною старого шиферу потрібно перевірити стан крокв та обрешітки. Навіть легкий матеріал не виправить пошкодження несучих конструкцій. Якщо нове покриття планують укласти поверх старого, стан даху необхідно оцінити окремо.

Вибір між ондуліном та профнастилом залежить від стану будинку, бюджету та умов експлуатації. Порівнювати варто характеристики конкретних виробів, а не тільки назви матеріалів: від якості покриття та дотримання технології монтажу залежить термін служби нового даху.

Що дешевше і що вибрати – ондулін чи профнастил. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як будівельний матеріал роблять із кукурудзи.