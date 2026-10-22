Переехать из Киева на зиму в Луцк: сколько это стоит и что там со светом и обстрелами

Аренда за лето и начало осени выросла примерно на 20%, а на Волыни действуют почасовые графики отключения электричества

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Переезд в Луцк на зиму может стать способом найти более спокойное место по сравнению с прифронтовыми регионами. Но рассчитывать на дешевое жилье и бесперебойное электричество не стоит.

Спрос на квартиры превышает предложение, на Волыни вводят почасовые отключения, а российская атака на город 14 октября унесла жизни людей. Решение о зимовке здесь зависит прежде всего от бюджета на несколько месяцев и условий в конкретном доме.

Почему Луцк выбирают для зимовки

С приближением холодов люди переезжают на запад Украины в поисках более спокойной обстановки и возможности меньше зависеть от последствий обстрелов в своем регионе. Луцк привлекает городской инфраструктурой областного центра и размеренным ритмом жизни. Семьи могут выбирать город и ради возможности устроить детей в школу. Но переезд меняет повседневные условия, а не дает гарантий безопасности на всю зиму.

"Сегодня мы наблюдаем переселение людей из других мест. Больше всего у нас людей из Киева, Сум, есть Харьков. Хотят перезимовать, чтобы дети ходили в школу в безопасных условиях", – рассказала представительница Волынского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Татьяна Шевчук.

Улица в Луцке

В осеннем обзоре городов для переезда Луцк вместе с Тернополем назван более бюджетным вариантом по сравнению с самыми востребованными западными областными центрами. Среди преимуществ – более доступное жилье и спокойный ритм. Но это сравнительная оценка, а не обещание, что квартиру легко найти за небольшие деньги. Если переезд, аренда и содержание жилья оплачиваются из одного семейного бюджета, конкретное предложение важнее места города в рейтинге.

Есть и ограничение, связанное с работой: возможностей для карьеры в Луцке меньше, чем во Львове или Ивано-Франковске. Зимовка с уже имеющимся доходом и переезд в расчете на то, что одновременно удастся найти работу, – разные по расходам и организации решения. Более спокойный ритм города сам по себе не компенсирует стоимость аренды. Особенно если планируете снимать отдельную квартиру, а не делить ее с другими жильцами.

Сколько просят за квартиры и почему цены отличаются

По данным Татьяны Шевчук на конец сентября, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в новостройке Луцка составляла 12–16 тысяч гривен в месяц. Двухкомнатные квартиры стоили от 16 тысяч гривен. Трехкомнатные обходились дороже: итоговая цена зависит от состояния жилья, района и его характеристик. Эти ориентиры относятся к местному рынку и помогают оценить ежемесячные расходы еще до выбора конкретного адреса.

В обзоре за сентябрь–октябрь 2026 года, подготовленном на основе данных ЛУН, OLX и риелторов, для Тернополя и Луцка приводится другой ориентир: около 18 000–18 100 гривен в месяц за одно- и двухкомнатное жилье. Эта сумма указана общей строкой для двух городов. Поэтому при расчете стоимости конкретной квартиры в Луцке полезнее сравнивать варианты по числу комнат, типу дома и состоянию, а не считать общую цифру единой ценой всего рынка.

Цены на аренду квартир в Луцке / ЛУН

Старый жилой фонд и новостройки заметно отличаются по цене. Самыми дешевыми в обзоре названы квартиры в "хрущевках" и "чешках", самыми дорогими – новостройки с ремонтом и техникой. При ограниченном бюджете выбор нового дома сразу сокращает число доступных предложений. А цена квартиры с готовым оснащением включает тот уровень комфорта, ради которого часть арендаторов и выбирает новостройки.

Цены на аренду квартир в Луцке / ЛУН

Почему трудно найти бюджетное жилье и сколько стоит заселение

С июля по сентябрь аренда в Луцке подорожала примерно на 20%. Главная причина – спрос растет быстрее, чем предложение квартир. Летом и осенью жилье ищут студенты, а к ним присоединяются люди, переезжающие из других регионов Украины. В итоге за одни и те же квартиры конкурируют и приезжие на учебу, и семьи, которым нужно жилье на холодные месяцы.

Особенно востребованы квартиры возле учебных заведений и в новостройках. Среди районов с наибольшим спросом называют 55-й квартал, Привокзальный, центр, Львовскую и ДПЗ. Для семьи, которая подбирает жилье рядом со школой, или студента, которому важно быстро добираться на занятия, расположение становится частью расходов на переезд. Удобный адрес приходится искать среди тех же предложений, которые привлекают других арендаторов.

За эту квартиру жильцы вместе платят 13 тысяч гривен в месяц, еще около 2 тысяч гривен в среднем уходит на коммунальные услуги. При заселении к ежемесячной аренде добавляются отдельные траты: депозит, обычно равный месячной плате, и комиссия риелтора, если жилье нашли через посредника. Поэтому бюджет первого месяца не ограничивается суммой в объявлении. Для временного переезда это особенно ощутимо: стартовые платежи нужно внести сразу, даже если квартира нужна только на зиму.

Что происходит со светом на Волыни

Переезд в Луцк не избавляет от почасовых отключений электричества. На Волыни их применяли 17 октября: согласно обновлению компании "Волыньоблэнерго" на 10:47, график предусматривал разные периоды отключений для 12 подочередей. В тот же день почасовые графики действовали также во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Западное расположение региона само по себе не гарантирует постоянного электроснабжения.

По графику на 17 октября подочередь 1.1 должны были отключить с 10:00 до 14:00, 1.2 – с 14:00 до 17:30, 2.1 – с 17:30 до 21:00. Это примеры из конкретного дневного расписания, которое менялось в течение дня. Они показывают, с каким бытовым ограничением приходится считаться: электричества может не быть несколько часов подряд. Такие перерывы нужно учитывать при работе из дома и выполнении обычных домашних дел.

На сайте "Волыньоблэнерго" график можно найти по населенному пункту и улице. Компания предупреждает: фактическое время переключений может отличаться от указанного на 20–30 минут. Поэтому условия электроснабжения нужно проверять по адресу выбранного жилья. При зимовке важно учитывать не только ремонт и технику в квартире, но и то, как перерывы в подаче электричества скажутся на бытовых потребностях семьи.

Ситуацию осложнила новая волна российских ударов ночью и утром 17 октября. По информации Министерства энергетики, атаки затронули энергетическую инфраструктуру десяти областей, в том числе Волынской. Часть потребителей осталась без света. К утру электроснабжение восстановили для более чем полумиллиона потребителей, однако повторные атаки и воздушные тревоги мешали продолжать работы. Поэтому нет оснований выбирать Луцк в расчете на отсутствие отключений.

Обстрелы

Днем 14 октября 2026 года российские войска атаковали Луцк ударными дронами. Погибли шесть человек, еще 13 пострадали, в том числе ребенок. Удар пришелся, среди прочего, по оптовому складу европейских товаров "ЄвроГурт". Для тех, кто рассматривает город как место зимовки, это важнейший факт о безопасности: тяжелые последствия воздушных атак остаются реальным риском, несмотря на удаленность от прифронтовых областей.

"На местах обстрелов продолжают работать подразделения ГСЧС. Спасатели уже ликвидировали пожар на оптовом складе и продолжают оказывать помощь на локациях, где есть пострадавшие", – сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во время ликвидации последствий атаки.

В 17:42 ГСЧС сообщила о завершении поисково-спасательных работ на месте российского удара. Итоговые данные о погибших и пострадавших говорят о серьезных последствиях дневной атаки. Поэтому, выбирая место для переезда, нужно соотносить слова "более спокойный город" с обстановкой в регионе, откуда уезжает семья. Расположение на западе страны не устраняет угрозу для людей и городской застройки.

В рекомендациях по выбору жилья для переезда отдельно упоминаются наличие укрытия и состояние дома. Для зимовки в Луцке это непосредственные критерии. Близость квартиры к работе или школе помогает планировать повседневные маршруты, а укрытие нужно на случай воздушной тревоги. Поэтому при сравнении квартир цену, район и ремонт следует оценивать вместе с характеристиками самого здания и доступностью укрытия.

Как выбрать жилье на несколько зимних месяцев

Поиск квартиры для временного переезда стоит начинать с оценки того, какие расходы и условия семья готова принять на весь срок проживания. В материалах об аренде советуют искать жилье заранее через ЛУН, OLX и местные группы в Facebook и Telegram: хорошие варианты разбирают за несколько часов. Арендатору предстоит подобрать сочетание цены, расположения и состояния квартиры. Объявление, которое выигрывает по одному параметру, не обязательно подойдет по остальным.

Семьям с детьми важна дорога до школы, работающим – до места работы. Эти расстояния называют среди критериев выбора жилья наряду с состоянием дома. Более низкая арендная плата имеет смысл, если учитывать весь повседневный маршрут: квартира станет домом на несколько месяцев, а не местом краткой остановки. Поэтому район стоит оценивать с учетом конкретных поездок и занятий членов семьи, а не только его популярности у других арендаторов.

Фото на одной из улиц Луцка

На цену влияют состояние квартиры и наличие техники. Выбирать приходится между более доступным старым фондом и дорогими вариантами с готовым ремонтом и оснащением. При короткой зимовке разница особенно заметна: арендатор сразу платит за условия, которыми будет пользоваться. Но стоимость мебели и удобств, указанная в объявлении, ничего не говорит о перебоях с электричеством по выбранному адресу.

Расходы на переезд складываются из ежемесячной аренды, коммунальных платежей и первоначальных затрат на заселение. Нужно также учитывать требования к дому, укрытию и расположению. Для тех, кто ищет более спокойный ритм и располагает доходом на содержание жилья, Луцк остается вариантом для зимовки. Но если главная цель – полностью избежать отключений или воздушной угрозы, октябрьская ситуация в городе не дает такого результата.

Как сообщал "Телеграф", за последние шесть месяцев в Ужгороде аренда однокомнатных квартир подорожала на 42%, а двухкомнатных – на 47%. Этот западный город показывает, насколько выросли расходы на зимовку, судя по данным об аренде. При этом в объявлениях встречались однокомнатные и двухкомнатные квартиры за 15 000 гривен в месяц. Эти данные позволяют сравнить города, но не дают оснований утверждать, что аренда в Луцке дешевле: в источнике нет прямых сопоставимых цен на жильё в Луцке.