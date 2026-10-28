Дорожче, ніж у Києві? Скільки коштують квартири та оренда у популярному болгарському місті

Де дешевше купити житло та скільки коштує оренда

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Українці за останні два роки стали однією з активних груп покупців нерухомості в болгарській Варні. Вони дедалі частіше купують квартири не лише для відпочинку, а й для постійного проживання, повідомляє Мінфін.

"Телеграф" порівняв ціни на квартири в новобудовах і вартість оренди у Варні та Києві. Розглянемо, скільки коштує квадратний метр у різних районах обох міст, де дорожче орендувати житло та наскільки відрізняються ціни залежно від локації.

Де дорожче купувати квартиру

За даними порталу ЛУН станом на 28 жовтня 2026 року, ціни на квартири в новобудовах Києва суттєво різняться залежно від району. Найдорожчим залишається Печерський район, тоді як в інших частинах столиці квадратний метр може коштувати майже вдвічі дешевше.

Стартові ціни від забудовників у Києві такі:

Печерський район — 2890 доларів (приблизно 131 524 грн) за кв. м;

за кв. м; Шевченківський район — 1800 доларів (81 918 грн);

Подільський район — 1570 доларів (71 451 грн);

Оболонський район — 1400 доларів (63 714 грн);

Голосіївський район — 1380 доларів (62 804 грн).

Стартові ціни від забудовників у Києві. Фото: ЛУН

У Варні ціни на нове житло також залежать від престижності району та близькості до моря. За даними болгарського видання Blitz, у прибережному районі Бриз квадратний метр нової квартири коштує 1500–2000 євро (приблизно 75 900–101 200 грн), а в найпрестижніших житлових комплексах ціна сягає 2200 євро (111 320 грн).

У районі Траката новобудови пропонують за 1300–1700 євро (65 780–86 020 грн) за кв. м. Водночас медіанна вартість квадратного метра у Варні становить 1833 євро (приблизно 92 750 грн), а в окремих районах перевищує 2700 євро (136 620 грн).

Ціни на житло у Варні. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Отже, за ціною квадратного метра найдорожчі новобудови Києва можуть конкурувати з престижним житлом у Варні. Водночас квартири в районах столиці з нижчими стартовими цінами можуть обійтися дешевше, ніж нерухомість у популярних прибережних локаціях Болгарії.

Оренда: де дешевше жити

На ринку оренди в обох містах ціни також суттєво залежать від району. За даними ЛУН на 28 жовтня 2026 року, медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві коливається від 8500 грн у Деснянському районі до 32 100 грн у Печерському.

В інших районах столиці ціни такі:

Голосіївський район — 20 000 грн на місяць;

Подільський район — 20 000 грн;

Шевченківський район — 21 000 грн;

Печерський район — 32 100 грн;

Деснянський район — 8500 грн.

Ціни на оренду у Києві. Фото: ЛУН

У Варні статистика Imot Scanner станом на 27 жовтня показує медіанну орендну ставку на рівні 8,7 євро (приблизно 440 грн) за квадратний метр. У престижних районах ціна вища, а в менш дорогих локаціях можна знайти доступніші варіанти.

Зокрема, оренда квадратного метра коштує:

Святий Костянтин та Олена — 10,8 євро (приблизно 546 грн);

Грецька махала — 10,4 євро (526 грн);

Чайка — 9,7 євро (491 грн);

Вініца — 7,8 євро (395 грн);

Владислав Варненчик 1 — 7,3 євро (369 грн).

Ціни на оренду у Варні. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Щоб порівняти витрати на оренду, візьмемо квартиру площею 40 кв. м у Варні. За наведеними ставками її оренда коштуватиме приблизно 292–432 євро, або 14 775–21 859 грн на місяць, залежно від району.

Таким чином, у Києві можна знайти як значно дешевше житло, так і варіанти, оренда яких коштуватиме дорожче за квартиру у Варні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці придбали будинок в Англії і перетворили його на "рідну хату".