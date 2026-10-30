Миллионные схемы на электрике: как в Украине могут наживаться на энергетическом кризисе

Почему дельцам теневого рынка удалось избежать наказания

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В Украине вместе с ростом спроса на зарядные станции и инверторы стремительно движутся вверх и цены. На фоне регулярных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ тысячи украинских семей и представителей малого бизнеса вынуждены покупать инверторы, аккумуляторы и солнечные панели за любые деньги для обеспечения базовой жизнедеятельности. Однако за кулисами этого вынужденного ажиотажа бурлит настоящий теневой рынок.

Львиная доля товара в этом секторе продается без выдачи фискальных чеков, через неофициальные наличные расчеты или через ФОП. Продавцы энергетического оборудования не упускают возможности заработать сверхприбыли, но при этом, как свидетельствуют материалы правоохранительных органов, массово используют масштабные схемы уклонения от уплаты налогов. Одну из таких масштабных операций расследуют детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Телеграф" изучил десятки судебных постановлений, исследовал материалы досудебного расследования и рассказывает о том, как, по версии следствия, в Украине функционируют схемы теневого ввоза и продажи энергетических товаров.

Главное:

"Квенторс" импортировала в Украину энергооборудование (инверторы, аккумуляторы и т.п.) на 633,4 млн грн с применением льгот от НДС, но вся эта техника по документам просто исчезла. Официально ее никому не передавали на хранение и не продавали.

Весь ввезенный товар, по версии следствия, перебрасывался другой структуре — ООО "Энергосети Украины", которая использовала с "Квенторсом" совместный сайт (solarverse.ua), склады и декларантов. Это версия следствия, которую еще предстоит доказать.

По предварительным подсчетам БЭБ, уклонение от уплаты налогов (НДС и налога на прибыль) только компанией "Энергосети Украины" в этой схеме оценивается более чем в 245 млн грн.

Суд отменил арест более 1 200 единиц оборудования, поскольку детективы провели обыски и изъятия в "Энергосетях Украины" до того, как против них официально открыли отдельное уголовное производство.

более 1 200 единиц оборудования, поскольку детективы провели обыски и изъятия в "Энергосетях Украины" Дело может рассыпаться из-за того, что "Квенторс" является типичной фирмой-оболочкой, а "Энергосети Украины" трудно юридически "пришить" к схеме из-за процессуальных ошибок правоохранителей на старте расследования.

Что удалось установить БЭБ: как работает схема серого импорта

Детективы ТУ БЭБ в Одесской области исследовали деятельность импортера-новичка — компании ООО "Квенторс". Это юридическое лицо существует чуть больше года, однако за такой короткий промежуток времени успело пропустить через таможенную границу страны товаров на впечатляющую сумму – 633,4 млн грн.

Согласно данным аналитических реестров, ООО "Квенторс" официально принадлежит жительнице Шепетовки Хмельницкой области Наталье Почтарь. Она же единолично занимает должность директора фирмы. Для г-жи Почтарь это первое юридическое лицо, оформленное на ее имя. Пока "Телеграфу" не удалось выяснить, чем раньше занималась эта гражданка, имеет ли она соответствующий опыт в сфере ВЭД и действительно ли она реальная владелица крупного бизнеса, а не обычный номинальный руководитель — так называемый "фунт".

Импорт "Квенторс". Данные YouControl

Вполне возможно, что ООО "Квенторс" уже в ближайшее время прекратит свою деятельность, ведь к предприятию возникло слишком большое количество вопросов как со стороны БЭБ, так и от органов Государственной налоговой службы. Как отмечается в материалах уголовного производства №72026161050000019, которое зарегистрировали в апреле 2026 года, должностные лица фирмы под руководством Почтарь сознательно не внесли в налоговые декларации по НДС за февраль 2026 года операции по реализации импортируемой продукции.

Так, в период с февраля по май 2026 года ООО "Квенторс" оформило 77 таможенных деклараций типов "ИМ 40 ДЭ" и "ИМ 40 АА" на импорт товаров общей фактурной стоимостью 633,42 млн грн. Кроме спецэлектроники – инверторов, аккумуляторов и блоков управления батареями – компания параллельно ввозила дизельные трактора для сельскохозяйственных работ, ручной инструмент, запчасти, пластиковые трубы, пленку, пожарные рукава, скважинные насосы и множество других товаров широкого потребления.

Важнейшая деталь этой схемы состоит в том, как именно декларировали товар. Инверторы и аккумуляторные батареи (на общую сумму 588,8 млн грн) ввозились с применением специальной таможенной преференции. Напомним, что из-за систематических атак РФ на украинскую энергетическую систему законодатели приняли решение разрешить ввоз таких товаров без уплаты НДС и ввозной пошлины до 2029 года. Целью льготы было удешевление оборудования для населения, однако дельцы использовали его для собственного обогащения.

Если верить исключительно официальным документам и отчетности, представленной в налоговые органы, ООО "Квенторс" ввезло в Украину:

7 319 инверторов,

720 солнечных панелей,

10 914 аккумуляторов,

278 систем управления батареями (BMS).

И при этом – не продало ни одной штуки.

Согласно бумагам, весь этот гигантский объем высокотехнологичной продукции на сотни миллионов гривен должен был оставаться на складах. Однако проверка БЭБ обнаружила удивительную вещь: у ООО "Квенторс" нет ни собственных складских площадей, ни даже подписанных договоров об аренде помещений для хранения имущества.

"Аналитическим исследованием установлено отсутствие у ООО "Квенторс" в собственности или пользовании объектов недвижимости, которые могли бы быть использованы обществом для накопления и хранения импортируемых товаров. Также в ЕРНН не отражено приобретение услуг по перевозке товаров", — констатируют следователи в материалах расследования.

Возникает логичный вопрос: куда подобная масса материальных ценностей могла физически исчезнуть сразу после пересечения границы?

Куда "пропал" товар и при чем здесь "Энергосети Украины"?

По версии детективов БЭБ, на самом деле ввезенное без налогов оборудование передавалось для реализации другой структуре — ООО "Энергосети Украины".

Следствие собрало целый ряд доказательств, указывающих на связь между этими двумя субъектами хозяйствования:

Обе компании использовали для онлайн-торговли и продвижения товаров один и тот же сайт – solarverse.ua.

Отгрузка товара конечным покупателям и курьерским службам осуществлялась фактически с одного и того же физического склада.

Интересы обеих компаний во время прохождения таможенных процедур представляло одно и то же лицо-декларант.

Сайт solarverse.ua. Скриншот

Компания ООО "Энергосети Украины" официально принадлежит киевлянину Максиму Панасюку. Для него это тоже единственный зарегистрированный бизнес.

Во Львовской области детективы 17 августа 2026 года в рамках обысков арестовали 1201 единицу оборудования, которое хранило ООО "Энергосети Украины". Правоохранители рассчитывали, что это станет убедительным вещественным доказательством в деле. Однако уже 29 сентября 2026 года следственный судья Хаджибейского районного суда города Одессы полностью удовлетворил ходатайство адвокатов предприятия и отменил арест имущества.

Если ООО "Энергосети Украины" действительно получало и реализовывало оборудование от ООО "Квенторс" вчерную (без надлежащего отражения в бухучете), сумма уклонения от уплаты налогов колоссальная:

131,5 млн грн – недоплаченный НДС;

113,5 млн грн – недоплаченный налог на прибыль предприятий.

Общий ущерб государства только в этом эпизоде оценивается более чем в 245 миллионов гривен. Несмотря на эти цифры, судебное решение оказалось в пользу предпринимателей.

Причина заключается в процессуальных ошибках и процессуальной торопливости самих правоохранителей: первоначально уголовное производство №72026161050000019 было возбуждено исключительно по фактам нарушений со стороны ООО "Квенторс".

Как, по версии следствия, работала схема. Инфографика "Телеграфа"

Обыски на складах, которыми пользовались "Энергосети Украины", проходили в августе в рамках этого первого дела, где компания Панасюка вообще не имела официального процессуального статуса.

Отдельное производство непосредственно относительно ООО "Энергосети Украины" (№72026161000000087) было зарегистрировано значительно позже — только 22 сентября 2026 года.

Впоследствии обоим производствам предоставили один номер и объединили их в единое дело.

Однако, как подтвердил суд, объединение уголовных дел ex post facto (задним числом) не создает законных оснований для оправдания правонарушений, совершенных в ходе обыска. На момент изъятия техники в августе против "Энергосетей Украины" не было возбуждено ни одного уголовного дела. Адвокаты легко доказали это в суде, разбив позицию следователей.

Анализ материалов этого дела и действий правоохранителей наглядно демонстрирует, как юридические пробелы и процессуальные ошибки позволяют подозреваемым в миллионных махинациях избегать какой-либо ответственности.

Общий финал этой истории с большой вероятностью может оказаться нулевым — в результате никто не подвергнется наказанию, а госбюджет так и не получит скрытых налогов. "Пришить" "Энергосети Украины" к делу ООО "Квенторс" процессуально будет тяжело. Следователи БЭБ допустили критическую ошибку в самом начале: они изъяли имущество компании до того, как официально выдвинули ей претензии и внесли данные в ЕРДР. Теперь какие-либо доказательства, полученные во время августовских обысков, суд может признать недопустимыми.

В результате многомиллионная схема по ввозу дефицитного энергооборудования без уплаты пошлины и НДС успешно сработала, товар реализован за наличные, аресты отменены, а реальные организаторы бизнеса снова остались вне зоны досягаемости правосудия. "Телеграф" продолжит следить за ситуацией и вскоре подробно расскажет об "Энергосетях Украины". Продолжение следует…