Как пережить блэкаут в доме: сколько стоят разные варианты резервного питания

Как обеспечить частный дом светом во время отключений

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Во время длительных отключений света владельцам частных домов приходится решать сразу несколько задач: обеспечить освещение, сохранить продукты в холодильнике, поддерживать работу насоса и не остаться без отопления. В то же время универсального решения для всех нет: оборудование, которое без проблем запитает газовый котел, может оказаться совершенно непригодным для электрического отопления.

"Телеграф" расскажет, какие варианты резервного питания доступны в Украине, сколько они стоят и на какие расходы стоит рассчитывать, если нужно обеспечить электроэнергией весь дом.

Зарядные станции: как обеспечить дом светом на несколько часов

Зарядная станция подойдет тем, кто хочет пользоваться основными бытовыми приборами во время отключений света. К ней можно подключить телефон, ноутбук, роутер, лампы и холодильник. При соответствующих характеристиках она также может питать газовый котел.

Например, Fossibot F1800 имеет запас энергии 1024 Вт·ч и стоит около 30 тыс. грн. Другой вариант – OUKITEL P1500E Plus с более емким аккумулятором на 1536 Вт·ч. Его цена составляла примерно 37 тыс. грн.

Fossibot F1800

OUKITEL P1500E Plus

Проще говоря, чем больше запас энергии у станции, тем дольше проработают подключенные к ней приборы. Например, если устройство потребляет 100 Вт, аккумулятора на 1024 Вт·ч теоретически хватит примерно на 10 часов.

Но есть нюанс: зарядная станция не сможет долго обогревать дом электричеством. Если подключить обогреватель мощностью 2 кВт, он будет расходовать много энергии, поэтому заряд быстро закончится.

Генератор: сколько стоит резервное питание

Генератор производит электроэнергию за счет бензина или другого топлива. Он может быть полезен во время длительных отключений, когда необходимо поддерживать работу холодильника, насоса, освещения и других приборов.

Например, PEZAL PGG3200Xs имеет номинальную мощность около 2,7 кВт. По предварительным предложениям, он стоил примерно 10 тыс. грн. Другой вариант – Hecht IG3601, инверторный генератор мощностью около 3 кВт, который предлагали примерно за 20 тыс. грн.

PEZAL PGG3200Xs

Hecht IG3601

Однако генератор на 3 кВт не сможет обеспечить электроэнергией абсолютно все в доме. Если одновременно включить несколько мощных приборов, его возможностей может не хватить. Особенно это касается электрических котлов и обогревателей.

Также нужно учесть расходы на топливо и подключение. Если генератор должен питать домашнюю электросеть, установкой специального переключателя и подключением должен заниматься электрик.

Генератор обязательно устанавливают на открытом воздухе. Запускать его в доме или гараже опасно из-за выхлопных газов.

Солнечные панели: сколько стоят для частного дома

Чтобы производить собственную электроэнергию, на крыше частного дома можно установить солнечные панели . Их стоимость зависит от мощности и производителя.

В среднем панель мощностью 450 Вт стоит около 4 900 грн, на 500 Вт – примерно 5 300 грн, а на 550 Вт – около 5 800 грн.

Панель мощностью 450 Вт.

Панель мощностью 500 Вт.

Панель мощностью 550 Вт.

Например, чтобы получить суммарную мощность около 5 кВт, понадобится десять панелей по 500 Вт. Они будут стоить ориентировочно 53 тыс. грн. Это цена только панелей – без креплений, монтажа и прочего оборудования, необходимого для работы системы.

При выборе необходимо учитывать потребности дома, площадь крыши и количество солнечного света, которое получают панели. Зимой они вырабатывают меньше электроэнергии, чем летом, поэтому для обеспечения дома электричеством во время длительных отключений важно правильно рассчитать мощность системы.

Для установки панелей на крыше частного дома отдельное разрешение на строительные работы по общему правилу не требуется. Однако стоит проверить, выдержит ли крыша дополнительную нагрузку. Если станцию планируют подключать к общей электросети, необходимо уточнить требования к подключению у местного оператора системы распределения.

Чтобы солнечные панели могли обеспечивать частный дом электроэнергией во время отключений света, понадобятся еще два компонента – инвертор и аккумулятор.

Инвертор и аккумулятор

Еще один способ пережить отключения – установить инвертор с аккумулятором. Такая система сохраняет электроэнергию и позволяет пользоваться ею, когда пропадает свет.

Например, комплект HOMEDOME Max Edge Econom содержит аккумулятор на 5,12 кВт·ч и инвертор мощностью 6,2 кВт. Его предварительная цена – 73 400 грн, без учета монтажа и дополнительных материалов.

Комплект HOMEDOME Max Edge Econom

Такого оборудования может хватить для холодильника, освещения, насоса, интернета и других необходимых приборов. Сколько именно они проработают, зависит от их потребления.

Например, если одновременно работают холодильник, роутер и несколько ламп, заряда хватит на дольше, чем в случае, когда к системе подключен еще и мощный обогреватель.

Для дома с газовым отоплением это может быть удобным решением: электроэнергия нужна котлу для работы автоматики и насосов. А вот для дома с электрическим котлом аккумулятор придется подбирать гораздо тщательнее, ведь отопление потребляет значительно больше энергии.