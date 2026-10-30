Дома-фантомы возле "Жулян": как суды распутывают "туалетные схемы" в Киеве

Две громкие истории о юридичексих призраках и драгоценных столичных активах

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Так называемая "туалетная схема" считается одним из самых распространенных инструментов получения контроля над земельными участками в столице. Механизм уже давно известен: на коммунальной территории оформляется право собственности на небольшое хозяйственное сооружение, уборную или даже на несуществующий объект как на "нежилое здание". В дальнейшем, на основании регистрации этой недвижимости, заинтересованные лица получают возможность претендовать на выделение гектаров городской земли в обход аукционных процедур.

Сегодня последствия подобных действий стали предметом системного разбирательства в судах. "Телеграф" объединил две громкие истории, наглядно демонстрирующие, как бумажные фантомы чуть не лишили Киев миллионных активов.

Два участка в одни руки: кто помогал оформлять

В центре внимания – классическая "туалетная схема" захвата коммунальной земли рядом со стратегическим транспортным узлом столицы (аэропортом "Жуляны"). На незастроенном пустыре на ул. Медовой, 6-А и 6-Б злоумышленники оформили имущественное право на "воздушные" жилые дома усадебного типа и гаражи, чтобы в дальнейшем бесплатно или по упрощенной процедуре получить контроль над 0,6174 га земли (кадастровые номера 8000000000:72:260:0014 и 8000000000:72:260:0015).

Участки на улице Медовой

По данным материалов уголовного производства № 42022102060000026, летом 2021 года была проведена первичная регистрация несуществующих сооружений на этих смежных "наделах".

Как отмечается в ходатайствах прокуроров и определениях Печерского и Соломенского районных судов г. Киева, основанием для внесения фантомных объектов (в общей сложности якобы четыре здания площадью от 16,6 до 26,1 кв. м) в Государственный реестр вещных прав (ГРВП) служили технические паспорта и справки с реквизитами ООО "АО "ГРОШ ЦЕНА".

По данным YouControl, донецкая компания с таким названием (владелец Александр Северин) работает на рынке с 2008 года. На официальных ресурсах позиционирует себя как авторитетную структуру и декларирует сотрудничество с украинскими банками, промышленными гигантами и спортивными деятелями. Летом 2015 года фирма перерегистрировалась на подконтрольную Украине территорию – в пгт Дробышево и добавила в свой профиль услуги по технической инвентаризации (БТИ).

Именно этот инструментарий впоследствии и лег в основу столичных эпизодов. Однако сейчас следователи проверяют, изготовлялись ли сомнительные документы, фигурирующие в деле, непосредственно работниками фирмы или для их штамповки использовали поддельные дубликаты печатей.

Для создания вида "добросовестного приобретателя", по версии правоохранителей, несуществующее имущество (уже переведенное в статус нежилых зданий) дважды перепродали через подставных физлиц, после чего внесли в уставный капитал ООО "Девелопмент Эстейт" и ООО "Голосеево Риал Эстейт". Оба контролирует Кирилл Тарасевич – экс-помощник народного депутата 6-го созыва Владимира Каплиенко (бывший БЮТовец).

Тарасевич — довольно известная фигура в профессиональных кругах строительного сектора столицы. Он позиционирует себя как опытного и системного эксперта, а подконтрольное ему ООО "Украинская строительная экспертиза" — это крупная лицензированная организация, которая проводит комплексную экспертизу строительных проектов высоких классов сложности (СС2 и СС3), включая большие жилые комплексы и государственные объекты (в частности, для НТУУ "КПИ").

В январе 2022 года сведения о формировании земельных участков 8000000000:72:260:0014 и 8000000000:72:260:0015 были внесены в Государственный земельный кадастр. Причем без согласований КГГА и решений Киевсовета эта операция была проведена через подразделение в Хмельницкой области. В тот период эту структуру возглавлял Василий Василенко, деятельностью которого впоследствии заинтересовалось ГБР как раз по подозрению в незаконной передаче земель подставным лицам по всей стране.

Что же касается конкретных участков в столице на ул. Медовой, операции с ними тоже стали предметом системного правового разбирательства, разделившегося на две параллельные линии — уголовную и хозяйственную.

Уголовный размах: цифровые следы и подделка документов

Национальная полиция и Соломенская окружная прокуратура зафиксировали манипуляции с имуществом еще в январе 2022 года, открыв уголовное производство №42022102060000026. Ведь осмотр участков 6-А и 6-Б на ул. Медовой в рамках расследования зафиксировал: никаких построек на них нет — там только пустырь, кустарники и мусор.

Схема использования несуществующей недвижимости для получения земли. Инфографика "Телеграфа", созданная с помощью ИИ

Дело квалифицировано по статьям о мошенничестве (ч. 3 ст. 190), самоуправстве (ст. 356) и подлоге документов (ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины). Впоследствии к нему добавили производство о мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Уголовный трек непосредственно направлен против физических лиц – организаторов, оценщиков, землеустроителей и привлеченных частных нотариусов, осуществлявших первичную регистрацию в ГРВП на подставных граждан.

В рамках расследования, в частности, полиция изъяла данные об IP-адресах и регистрационных действиях свыше 10 частных нотариусов Киевского городского нотариального округа и государственных регистраторов, вносивших первичные записи в ГРВП, исследовала образцы подписей и почерка подставных лиц, на которых оформляли имущество перед перепродажей, а также провела обіск в помещениях ГУ Госгеокадастра в Киеве (ул. Большая Васильковская, 69) с изъятием оригиналов документов по формированию кадастровых номеров в ГЗК.

При этом из материалов дела следует, что сертифицированный инженер-землеустроитель Сергей Черноконь признал, что составил техническую документацию для ООО "Девелопмент Эстейт" без проведения фактического обследования участка. Правоохранители обратились в Квалификационную комиссию с требованием аннулировать его квалификационный сертификат, однако Комиссия в удовлетворении жалобы отказала, и окончательная правовая оценка его действий решается в рамках уголовного расследования.

Сами участки и фантомные здания находятся под судебным арестом с запретом каких-либо действий, а попытку адвокатов Тарасевича отменить эту блокировку суд отклонил в июле 2025 года.

Хозяйственный трек: возвращение земли городу

Параллельно с уголовным расследованием Соломенская окружная прокуратура начала процесс юридической очистки имущественных реестров. В июне 2026 года прокуроры обратились в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах столичной общины (дело № 910/6938/26). Прокуратура требует:

отменить государственную регистрацию права собственности на фантомные квадратные метры и земельные участки в Государственном земельном кадастре (ГЗК) с закрытием Поземельной книги;

закрыть соответствующие разделы в Государственном реестре вещных прав (ГРВП).

Требования прокуратуры. Фрагмент судебного определения

Этот процесс касается только одного из участков на ул. Медовой, 6-Б (8000000000:72:260:0015) и направлен непосредственно против юридического лица-приобретателя – ООО "Голосеево Риал Эстейт". В течение июля – сентября 2026 года в суде продолжалось заседание, однако окончательное решение еще не вынесено.

Таким образом, пока полиция собирает доказательства для объявления подозрений конкретным исполнителям схемы, хозяйственный суд должен окончательно вернуть землю возле аэропорта "Жуляны" в распоряжение Киевского городского совета.

Воздушный замок на Максимовича: официальная история

Как выяснил "Телеграф", документы с реквизитами той же фирмы из Донецкой области ООО "АО "Грош цена" засветилась еще в одной громкой киевской истории. Впрочем, идет ли речь об осознанном участии руководства предприятия либо о теневом использовании его бренда и печатей в столице, в настоящее время выясняет следствие". В то же время в ответе на информационный запрос "Телеграфа" в ООО "АО "Грош цена" любые связи с махинациями отвергли, заявив, что "ничего общего с этим не имеют".

Если в случае на Медовой злоумышленники пытались "с нуля" приватизировать пустырь возле аэропорта, то на Голосеевке "воздушный" техпаспорт использовали для попытки рейдерского захвата земли, имеющей официального арендатора.

Речь идет о земельном участке площадью 1,2689 га (кадастровый номер 8000000000:72:277:0006) на ул. Михаила Максимовича, 22/1 в Голосеевском районе столицы.

Участок на улице Михаила Максимовича

В отличие от ситуации на Медовой, где имущество существовало только на бумаге, здесь расположено реальное нежилое здание с литерой "Г" (буква означает порядковый номер сооружения в техпаспорте участка. – Авт.) площадью 70 кв. м. Его еще в 2017 году приобрело ООО "Хай-Тек Билдинг" (принадлежит в равных долях Константину Малунову и Александру Кайдану) за 2,91 млн грн. Впоследствии на основании решения Киевсовета от 3 октября 2023 года компания стала официальным арендатором этой земли.

Более того, на этой территории городские власти ведут плановую разработку официальной градостроительной документации. Проект решения Киевсовета о разработке Детального плана территории (ДПТ) № 08/231-1973/ПР вносился и визировался заместителем городского головы – секретарем Киевсовета Владимиром Бондаренко, подписывался городским головой Виталием Кличко, а согласование предоставила профильная постоянная комиссия под председательством Михаила Терентьева.

Предложения по ДПТ участка от Виктории Пташник

Предложения к проекту подала депутат Виктория Пташник, которая предлагала обязать Департамент градостроительства и архитектуры КГГА учесть невозможность изменения целевого назначения этого земельного участка (т.е. оставить его "для другого сельскохозяйственного назначения"), обеспечить соблюдение этих условий и письменно уведомить разработчика ДПТ о данном требовании.

Целевое "для сельхозназначения" в городе выглядит странно, но это юридический рудимент бывших городских совхозов или институтов, закрепленный кадастром за участком. А поправка депутата Пташник фиксирует этот статус-кво в новом ДПТ, чтобы арендаторы не смогли пустить 1,2689 га столичной земли со зданием площадью всего 70 кв. м под очередную многоэтажную застройку гораздо большей площади.

Попытка рейдерства участка: уже знакомые лица

Пока законный арендатор оформлял градостроительные бумаги, была предпринята попытка создать альтернативную регистрационную историю для этой же территории. И опять-таки через "туалетную схему".

В январе 2022 года, как зафиксировано в материалах уголовного производства, для того же участка 1,2689 га (кадастровый номер 8000000000:72:277:0006) был изготовлен технический паспорт и справка с реквизитами и печатями ООО "АО "Грош цена". В этих документах исполнители самовольно указали "рекомендованный почтовый адрес": ул. Михаила Максимовича, 24-Д для якобы существующего там сооружения на 70 кв. м.

Фрагмент судебного определения относительно оформления документов

На основании этих бумаг частный нотариус Киевского городского нотариального округа 11 февраля 2022 года открыл новый раздел в Госреестре вещных прав на виртуальный объект. Уже через шесть дней (16.02.2022, договор № 95) фантомное сооружение через перепродажу переоформили на подставное лицо, а в августе 2023 года заключили дополнительный ипотечный договор на 350 тыс. грн для создания искусственного обременения. Как установили следователи, за этой юридической каруселью могла стоять столичная фирма ООО "Рикк" во главе с Русланом Кириченко.

Параллельные процессы относительно участка. Инфографика "Телеграфа", созданная с помощью ИИ

В конце 2024 года представители подставных владельцев перешли к активным действиям: они направили запросы в Департамент земельных ресурсов КГГА, требуя выдать документы на 1,2689 га коммунальной земли под свое здание № 24-Д.

Фрагмент судебного определения относительно арендатора участка

Однако получили отказ, а законный арендатор участка ООО "Хай-Тек Билдинг" обратился в полицию. Уголовное производство № 42024102090000164 было открыто по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах и несанкционированных действиях с информацией в реестрах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 УК Украины).

Что уже установили правоохранители? Во-первых, что на участке нет никаких посторонних объектов застройки, кроме сооружения, владельцем которого является ООО "Хай-Тек Билдинг". Во-вторых, Департамент градостроительства КГГА официально сообщил, что адрес на ул. Михаила Максимовича, 24-Д в Киеве никогда не присваивался.

Главные доказательства функционирования этой схемы правоохранители нашли непосредственно у ее возможного организатора – учредителя ООО "Рикк". Это и архив с копиями инвентаризационных дел объектов недвижимости за 2015-2017 годы, и незаполненные бланки, штампы и печати с подписями должностных лиц ООО "АО "Грош цена", мобильные телефоны с перепиской про оформление земли и т.д.

Вывод редакции

Оба эпизода наглядно иллюстрируют размах "туалетных схем" в столице: в Киеве годами действовал теневой конвейер, штамповавший имущественные права на "воздушные" объекты, используя бланки и печати с реквизитами фирмы из Донецкой области. Благодаря вмешательству правоохранителей, прокуратуры и принципиальной позиции законных землепользователей, попытки выведения сотен коммунальных соток возле аэропорта "Жуляны" и в Голосеевском районе сейчас заблокированы.

Редакция "Телеграфа" уже обратилась с журналистским запросом к ООО "АО "ГРОШ ЦЕНА". В компании любую причастность к махинациям категорически отвергли, заявив, "печать может сделать кто угодно и какую угодно за 150 грн". В таком случае фирме логично требовать сатисфакции от организаторов схемы, когда они будут установлены.

В то же время мы продолжаем следить за заседаниями в Хозяйственном суде города Киева и ходом расследований Нацполиции. "Телеграф" готовит дополнительные запросы в Департамент земельных ресурсов КГГА и прокуратуры, чтобы выяснить, когда организаторы и исполнители этой схемы получат официальные подозрения и предстанут перед судом. Не переключайтесь.