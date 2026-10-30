Дома-фантомы возле "Жулян": как суды распутывают "туалетные схемы" в Киеве
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Две громкие истории о юридичексих призраках и драгоценных столичных активах
Так называемая "туалетная схема" считается одним из самых распространенных инструментов получения контроля над земельными участками в столице. Механизм уже давно известен: на коммунальной территории оформляется право собственности на небольшое хозяйственное сооружение, уборную или даже на несуществующий объект как на "нежилое здание". В дальнейшем, на основании регистрации этой недвижимости, заинтересованные лица получают возможность претендовать на выделение гектаров городской земли в обход аукционных процедур.
Сегодня последствия подобных действий стали предметом системного разбирательства в судах. "Телеграф" объединил две громкие истории, наглядно демонстрирующие, как бумажные фантомы чуть не лишили Киев миллионных активов.
Два участка в одни руки: кто помогал оформлять
В центре внимания – классическая "туалетная схема" захвата коммунальной земли рядом со стратегическим транспортным узлом столицы (аэропортом "Жуляны"). На незастроенном пустыре на ул. Медовой, 6-А и 6-Б злоумышленники оформили имущественное право на "воздушные" жилые дома усадебного типа и гаражи, чтобы в дальнейшем бесплатно или по упрощенной процедуре получить контроль над 0,6174 га земли (кадастровые номера 8000000000:72:260:0014 и 8000000000:72:260:0015).
По данным материалов уголовного производства № 42022102060000026, летом 2021 года была проведена первичная регистрация несуществующих сооружений на этих смежных "наделах".
Как отмечается в ходатайствах прокуроров и определениях Печерского и Соломенского районных судов г. Киева, основанием для внесения фантомных объектов (в общей сложности якобы четыре здания площадью от 16,6 до 26,1 кв. м) в Государственный реестр вещных прав (ГРВП) служили технические паспорта и справки с реквизитами ООО "АО "ГРОШ ЦЕНА".
По данным YouControl, донецкая компания с таким названием (владелец Александр Северин) работает на рынке с 2008 года. На официальных ресурсах позиционирует себя как авторитетную структуру и декларирует сотрудничество с украинскими банками, промышленными гигантами и спортивными деятелями. Летом 2015 года фирма перерегистрировалась на подконтрольную Украине территорию – в пгт Дробышево и добавила в свой профиль услуги по технической инвентаризации (БТИ).
Именно этот инструментарий впоследствии и лег в основу столичных эпизодов. Однако сейчас следователи проверяют, изготовлялись ли сомнительные документы, фигурирующие в деле, непосредственно работниками фирмы или для их штамповки использовали поддельные дубликаты печатей.
Для создания вида "добросовестного приобретателя", по версии правоохранителей, несуществующее имущество (уже переведенное в статус нежилых зданий) дважды перепродали через подставных физлиц, после чего внесли в уставный капитал ООО "Девелопмент Эстейт" и ООО "Голосеево Риал Эстейт". Оба контролирует Кирилл Тарасевич – экс-помощник народного депутата 6-го созыва Владимира Каплиенко (бывший БЮТовец).
Тарасевич — довольно известная фигура в профессиональных кругах строительного сектора столицы. Он позиционирует себя как опытного и системного эксперта, а подконтрольное ему ООО "Украинская строительная экспертиза" — это крупная лицензированная организация, которая проводит комплексную экспертизу строительных проектов высоких классов сложности (СС2 и СС3), включая большие жилые комплексы и государственные объекты (в частности, для НТУУ "КПИ").
В январе 2022 года сведения о формировании земельных участков 8000000000:72:260:0014 и 8000000000:72:260:0015 были внесены в Государственный земельный кадастр. Причем без согласований КГГА и решений Киевсовета эта операция была проведена через подразделение в Хмельницкой области. В тот период эту структуру возглавлял Василий Василенко, деятельностью которого впоследствии заинтересовалось ГБР как раз по подозрению в незаконной передаче земель подставным лицам по всей стране.
Что же касается конкретных участков в столице на ул. Медовой, операции с ними тоже стали предметом системного правового разбирательства, разделившегося на две параллельные линии — уголовную и хозяйственную.
Уголовный размах: цифровые следы и подделка документов
Национальная полиция и Соломенская окружная прокуратура зафиксировали манипуляции с имуществом еще в январе 2022 года, открыв уголовное производство №42022102060000026. Ведь осмотр участков 6-А и 6-Б на ул. Медовой в рамках расследования зафиксировал: никаких построек на них нет — там только пустырь, кустарники и мусор.
Дело квалифицировано по статьям о мошенничестве (ч. 3 ст. 190), самоуправстве (ст. 356) и подлоге документов (ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины). Впоследствии к нему добавили производство о мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Уголовный трек непосредственно направлен против физических лиц – организаторов, оценщиков, землеустроителей и привлеченных частных нотариусов, осуществлявших первичную регистрацию в ГРВП на подставных граждан.
В рамках расследования, в частности, полиция изъяла данные об IP-адресах и регистрационных действиях свыше 10 частных нотариусов Киевского городского нотариального округа и государственных регистраторов, вносивших первичные записи в ГРВП, исследовала образцы подписей и почерка подставных лиц, на которых оформляли имущество перед перепродажей, а также провела обіск в помещениях ГУ Госгеокадастра в Киеве (ул. Большая Васильковская, 69) с изъятием оригиналов документов по формированию кадастровых номеров в ГЗК.
При этом из материалов дела следует, что сертифицированный инженер-землеустроитель Сергей Черноконь признал, что составил техническую документацию для ООО "Девелопмент Эстейт" без проведения фактического обследования участка. Правоохранители обратились в Квалификационную комиссию с требованием аннулировать его квалификационный сертификат, однако Комиссия в удовлетворении жалобы отказала, и окончательная правовая оценка его действий решается в рамках уголовного расследования.
Сами участки и фантомные здания находятся под судебным арестом с запретом каких-либо действий, а попытку адвокатов Тарасевича отменить эту блокировку суд отклонил в июле 2025 года.
Хозяйственный трек: возвращение земли городу
Параллельно с уголовным расследованием Соломенская окружная прокуратура начала процесс юридической очистки имущественных реестров. В июне 2026 года прокуроры обратились в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах столичной общины (дело № 910/6938/26). Прокуратура требует:
- отменить государственную регистрацию права собственности на фантомные квадратные метры и земельные участки в Государственном земельном кадастре (ГЗК) с закрытием Поземельной книги;
- закрыть соответствующие разделы в Государственном реестре вещных прав (ГРВП).
Этот процесс касается только одного из участков на ул. Медовой, 6-Б (8000000000:72:260:0015) и направлен непосредственно против юридического лица-приобретателя – ООО "Голосеево Риал Эстейт". В течение июля – сентября 2026 года в суде продолжалось заседание, однако окончательное решение еще не вынесено.
Таким образом, пока полиция собирает доказательства для объявления подозрений конкретным исполнителям схемы, хозяйственный суд должен окончательно вернуть землю возле аэропорта "Жуляны" в распоряжение Киевского городского совета.
Воздушный замок на Максимовича: официальная история
Как выяснил "Телеграф", документы с реквизитами той же фирмы из Донецкой области ООО "АО "Грош цена" засветилась еще в одной громкой киевской истории. Впрочем, идет ли речь об осознанном участии руководства предприятия либо о теневом использовании его бренда и печатей в столице, в настоящее время выясняет следствие". В то же время в ответе на информационный запрос "Телеграфа" в ООО "АО "Грош цена" любые связи с махинациями отвергли, заявив, что "ничего общего с этим не имеют".
Если в случае на Медовой злоумышленники пытались "с нуля" приватизировать пустырь возле аэропорта, то на Голосеевке "воздушный" техпаспорт использовали для попытки рейдерского захвата земли, имеющей официального арендатора.
Речь идет о земельном участке площадью 1,2689 га (кадастровый номер 8000000000:72:277:0006) на ул. Михаила Максимовича, 22/1 в Голосеевском районе столицы.
В отличие от ситуации на Медовой, где имущество существовало только на бумаге, здесь расположено реальное нежилое здание с литерой "Г" (буква означает порядковый номер сооружения в техпаспорте участка. – Авт.) площадью 70 кв. м. Его еще в 2017 году приобрело ООО "Хай-Тек Билдинг" (принадлежит в равных долях Константину Малунову и Александру Кайдану) за 2,91 млн грн. Впоследствии на основании решения Киевсовета от 3 октября 2023 года компания стала официальным арендатором этой земли.
Более того, на этой территории городские власти ведут плановую разработку официальной градостроительной документации. Проект решения Киевсовета о разработке Детального плана территории (ДПТ) № 08/231-1973/ПР вносился и визировался заместителем городского головы – секретарем Киевсовета Владимиром Бондаренко, подписывался городским головой Виталием Кличко, а согласование предоставила профильная постоянная комиссия под председательством Михаила Терентьева.
Предложения к проекту подала депутат Виктория Пташник, которая предлагала обязать Департамент градостроительства и архитектуры КГГА учесть невозможность изменения целевого назначения этого земельного участка (т.е. оставить его "для другого сельскохозяйственного назначения"), обеспечить соблюдение этих условий и письменно уведомить разработчика ДПТ о данном требовании.
Целевое "для сельхозназначения" в городе выглядит странно, но это юридический рудимент бывших городских совхозов или институтов, закрепленный кадастром за участком. А поправка депутата Пташник фиксирует этот статус-кво в новом ДПТ, чтобы арендаторы не смогли пустить 1,2689 га столичной земли со зданием площадью всего 70 кв. м под очередную многоэтажную застройку гораздо большей площади.
Попытка рейдерства участка: уже знакомые лица
Пока законный арендатор оформлял градостроительные бумаги, была предпринята попытка создать альтернативную регистрационную историю для этой же территории. И опять-таки через "туалетную схему".
В январе 2022 года, как зафиксировано в материалах уголовного производства, для того же участка 1,2689 га (кадастровый номер 8000000000:72:277:0006) был изготовлен технический паспорт и справка с реквизитами и печатями ООО "АО "Грош цена". В этих документах исполнители самовольно указали "рекомендованный почтовый адрес": ул. Михаила Максимовича, 24-Д для якобы существующего там сооружения на 70 кв. м.
На основании этих бумаг частный нотариус Киевского городского нотариального округа 11 февраля 2022 года открыл новый раздел в Госреестре вещных прав на виртуальный объект. Уже через шесть дней (16.02.2022, договор № 95) фантомное сооружение через перепродажу переоформили на подставное лицо, а в августе 2023 года заключили дополнительный ипотечный договор на 350 тыс. грн для создания искусственного обременения. Как установили следователи, за этой юридической каруселью могла стоять столичная фирма ООО "Рикк" во главе с Русланом Кириченко.
В конце 2024 года представители подставных владельцев перешли к активным действиям: они направили запросы в Департамент земельных ресурсов КГГА, требуя выдать документы на 1,2689 га коммунальной земли под свое здание № 24-Д.
Однако получили отказ, а законный арендатор участка ООО "Хай-Тек Билдинг" обратился в полицию. Уголовное производство № 42024102090000164 было открыто по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах и несанкционированных действиях с информацией в реестрах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 УК Украины).
Что уже установили правоохранители? Во-первых, что на участке нет никаких посторонних объектов застройки, кроме сооружения, владельцем которого является ООО "Хай-Тек Билдинг". Во-вторых, Департамент градостроительства КГГА официально сообщил, что адрес на ул. Михаила Максимовича, 24-Д в Киеве никогда не присваивался.
Главные доказательства функционирования этой схемы правоохранители нашли непосредственно у ее возможного организатора – учредителя ООО "Рикк". Это и архив с копиями инвентаризационных дел объектов недвижимости за 2015-2017 годы, и незаполненные бланки, штампы и печати с подписями должностных лиц ООО "АО "Грош цена", мобильные телефоны с перепиской про оформление земли и т.д.
Вывод редакции
Оба эпизода наглядно иллюстрируют размах "туалетных схем" в столице: в Киеве годами действовал теневой конвейер, штамповавший имущественные права на "воздушные" объекты, используя бланки и печати с реквизитами фирмы из Донецкой области. Благодаря вмешательству правоохранителей, прокуратуры и принципиальной позиции законных землепользователей, попытки выведения сотен коммунальных соток возле аэропорта "Жуляны" и в Голосеевском районе сейчас заблокированы.
Редакция "Телеграфа" уже обратилась с журналистским запросом к ООО "АО "ГРОШ ЦЕНА". В компании любую причастность к махинациям категорически отвергли, заявив, "печать может сделать кто угодно и какую угодно за 150 грн". В таком случае фирме логично требовать сатисфакции от организаторов схемы, когда они будут установлены.
В то же время мы продолжаем следить за заседаниями в Хозяйственном суде города Киева и ходом расследований Нацполиции. "Телеграф" готовит дополнительные запросы в Департамент земельных ресурсов КГГА и прокуратуры, чтобы выяснить, когда организаторы и исполнители этой схемы получат официальные подозрения и предстанут перед судом. Не переключайтесь.