"Туалетных" высоток не будет? В Киевсовете хотят исправить то, что сами накрутили

Депутатам предложат исправить ситуацию с земельными махинациями

На очередном заседании Киевского городского совета, назначенном на 3 апреля, депутаты должны определиться с несколькими объектами, которые фигурируют в земельном скандале. Это участки, право на которые получали фирмы по классической "туалетной схеме". Несмотря на огласку, власти не спешили исправлять нарушение закона, но операция силовиков по разоблачению коррупционеров, кажется, не оставила больше шансов на промедление.

"Телеграф" изучил перечень проектов решения, которые должны отменить сомнительные сделки со столичной землей.

Скандальный участок под парковкой оставят за громадой

К истории вокруг выделения в Соломенском районе более 1 гектара земли летом 2024 года ООО "Смарт Пропертиз" привлекали внимание как представители общественности, так и депутатского корпуса Киевгорсовета. Претендовать на землю на ул. Академика Шалимова (бывшая Героев Севастополя), 23-В, как сообщалось, фирма смогла, поскольку якобы имела в собственности по указанному адресу нежилое здание площадью 72,4 кв. метра. И чтобы обслуживать эту "недвижимость" попросила у столичных властей участок в разы больший. Но ни должностных лиц, ни большинство народных избранников это не удивило и запрос одобрили (решение № 1723/9689 было принято 4 июля 2024 года).

Как отмечала депутат горсовета Виктория Пташник, проблема заключалась в том, что в таком количестве столичную землю стоило бы отдавать только через аукцион. Однако в конкретном случае имели место и другие проблемы, а именно то, что на участке много лет размещалась автостоянка на 378 паркомест, приносившая средства в бюджет столицы. К тому же, строительство на ее месте жилого комплекса с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры вряд ли уместно, ведь вблизи расположена оживленная магистраль, а под землей в коллекторе здесь протекает река Лыбидь.

ООО "Смарт Пропертиз" получило по "туалетной схеме" большой участок, который сейчас занимает стоянка

Но, несмотря на все попытки обжаловать решение, такие предложения в Киевсовете игнорировали вплоть до весны этого года. И только 13 марта был зарегистрирован проект решения №234, который предлагает признать недействительным прошлогодний документ, согласно которому земля отошла ООО "Смарт Пропертиз".

Показательный момент, что в пояснительной записке к проекту решения отмечается, что городскому совету стало известно о нарушении, а именно что "самочинность строительства нежилого здания лет. А площадью 72,4 кв. метра на ул. Героев Севастополя (нынешнее название Академика Шалимова), 23-В в Соломенском районе города Киева, что по правилам статьи 376 ГК Украины не порождае права власности на него", только после получения искового заявления Киевской городской прокуратуры. Хотя именно столичные чиновники причастны к тому, чтобы более 1 гектара земли попал в частные руки, об этом свидетельствуют переговоры участников "туалетных схем", обнародованные НАБУ.

Заплатила 3 миллиона за заброшенное здание с прицелом на землю

Открыла глаза прокуратура представителям столичных властей и еще на один пример классической "туалетной схемы", когда под небольшое здание, часто реальный туалет, частные фирмы получали в пользование значительные по площади земельные участки. Речь идет о передаче в аренду на 10 лет ООО "Кингста" 0,0994 га (кадастровый номер 8000000000:72:012:0007) по адресу ул. Адама Мицкевича, 1-А. Решение №128/9936 было принято 19 сентября прошлого года. И в этом случае основанием явилось наличие на участке собственности фирмы – нежилых помещений №№1-7 и подвала (лит. Б) общей площадью 104,3 кв. метра. Эту недвижимость в уставной фонд ООО передало физическое лицо-предприниматель Валентина Федорук, став бенефициарным владельцем "Кингсты".

А приобрело данное физическое лицо-предприниматель нежилые помещения, находившиеся на балансе специального водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд", на аукционе. Он был проведён в рамках малой приватизации летом 2023 года. По данным Prozorro.Продажи, лот имел первоначальную цену 1 млн 374 тыс. гривен. Соревновались за него два ФЛП – Максим Савченко и Валентина Федорук. Последняя победила с ценой 3 млн. 106 тыс. гривен, эти средства заплатила, поэтому стала собственницей имущества.

Такие фото сопровождали продажа лота "нежилые помещения" на аукционе

В Киевский городской совет был представлен проект решения №233, которым предлагается признать недействительным аналогичный документ о передаче участка на ул. Адама Мицкевича, 1-А в аренду ООО "Кингста" и расторгнуть заключенный договор аренды. Параллельно с этим Соломенская прокуратура г. Киев пытается в судебном порядке добиться возвращения этой земли в собственность громады столицы. Соответствующий иск находится на рассмотрении Хозяйственного суда города Киева. При этом прокуратура настаивает, что решение Киевского горсовета о передаче спорного участка в аренду следует признать незаконным, договор, заключенный на его основании с частной фирмой, – недействительным, и одновременно прекратить государственную регистрацию права аренды. При этом из-за неуплаты судебного сбора в полном объеме исковое заявление к устранению недостатков оставлено без движения.

У депутатов есть шанс разобраться с застройкой на Оболони и Печерске

Еще одну "туалетную схему" дельцы пытались реализовать в Печерском районе столицы. Здесь по ул. Михаила Бойчука (ранее Киквидзе), 34-Д под нежилое здание (лит. 1-А) площадью 60,6 кв. м. гражданин Иван Довгорук получил в аренду 0,0846 га. В планах у него было, по крайней мере, так заявлялось в обосновании необходимости выделения участка, "строительство и обслуживание зданий торговли". Фактически же на этом месте, как сообщал председатель общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея, находится МАФ. Кстати, от него чиновники узнали о нарушениях при принятии решения, а именно, что участок передали в аренду "внеконкурсной процедурой для целей, не связанных с эксплуатацией и обслуживанием указанного имущества, а собственно размер земельного участка значительно превышает площадь (в 13,9 раза – Авт .) объекта недвижимого имущества, на нем расположенного". Это указано в преамбуле проекта решения, зарегистрированного под №235. В нем содержится предложение признать недействительным документ о передаче в аренду земли киевлянину.

Под обслуживание МАФа гражданин Довгорук пригласил большой участок

И уже на этой неделе в Киевском городском совете зарегистрирован проект решения (№ 263), которым должно быть отменено изменение целевого назначения участка по ул. Автозаводской, 72-А на Оболони. Здесь расположены временные сооружения — "павильоны и контора", но их владелец — ООО "Дорадо" (сейчас принадлежит гражданину Греции Бумбарасу Пантелису — владельцу строительной компании "Гефес" и крупнейшему застройщику Одессы), — решило, что может реконструировать это имущество "в жилищный комплекс со встроенно-пристренными объектами рыночной инфраструктуры". Киевсовет дал на это добро, но при этом традиционно согласовал выделение в аренду 0,8621 га земли, что в 8 раз больше площади недвижимости, зарегистрированной на частную фирму.

И еще с одним участком недалеко от Оболонской набережной должны определиться депутаты. Еще в 2021 году ООО "Сан-Сигма" получило в аренду 0,32 га земли якобы для эксплуатации и обслуживания поливочной станции, расположенной по адресу просп. Владимира Ивасюка (ранее Героев Сталинграда), 8-А (лит. "Б"). А на самом деле, как выяснили активисты, фирма, связанная со строительной компанией бывшего народного депутата Владимира Зубика, планировала постройку 25-этажного дома.

Так выглядели планы застройщика на участок внутри жилой застройки на Оболони.

Сейчас в документах фигурирует "многофункциональный комплекс" при этом ООО спроектировало его по размерам вдвое больше (937,6 кв. метров вместо 465,5 кв. метров) чем существующее техническое здание и с целевым назначением, которое не соответствует заявленному. Так что фактически общество с ограниченной деятельностью готовилось к новому строительству гостиницы, а не заявленной реконструкции технического сооружения. Проект решения Киевского городского совета №264 предлагает отозвать соответствующее решение предыдущих лет и расторгнуть договор аренды с ООО "Сан-Сигма".

Два проекта будут спорить за лучший вариант нового порядка

Кроме точечного исправления ошибок, которые совершали чиновники КГГА и Киевского городского совета с выделением земли, депутатам на очередном заседании сессии будут предложены и решения, направленные на предотвращение махинаций в будущем. Один из таких проектов (регистрационный номер 119), как сообщал "Телеграф", разработали депутаты Виктория Пташник и Дмитрий Белоцерковец. Его цель – установление четких и прозрачных процедур принятия решений, регулирующих приобретение и прекращение прав на коммунальную землю. Это должно предотвратить коррупцию и способствовать эффективному управлению землями коммунальной собственности, считают его авторы. Городской голова Виталий Кличко согласовал этот проект решения как неотложный, но есть в рядах депутатов и желающие его заблокировать – об этом сообщала Виктория Пташник.

При этом представители партии "Слуга народа" в Киевском городском совете – Николай Конопелько, Евгений Кузьменко, Андрей Витренко и Лилия Пашина – зарегистрировали альтернативный проект решения. Якобы с такой же благой целью, как предотвращение злоупотреблений. Управление защиты прав и интересов территориальной громады города Киева в своем заключении достаточно критически отозвалось о документе. Например, на предложение авторов проекта решения делегировать полномочия по разработке отдельных видов землеустроительной документации Департамента земельных ресурсов, специалисты Управления сообщили, что это может привести к обжалованию соответствующих разрешений в суде. Ведь предоставление разрешений на отведение земли в соответствии с Земельным кодексом относится к полномочиям органов местного самоуправления. С учетом как фундаментальных, так и технических неточностей заключение о проекте решения было следующим: "в предложенном виде он не соответствует указанным выше нормам закона и практике Верховного Суда и требует существенной доработки".

Успеют ли исправить документ "Слуги народа" и убедить большинство, что именно их вариант стоит принять, или сессионный зал проголосует за порядок Пташник-Белоцерковца станет известно уже через неделю. "Телеграф" будет следить за тем, как будет проходить очередно заседание сессии Киевского горсовета и сообщит о решениях по "туалетным схемам".

Как сообщал "Телеграф", подписи президента ожидает скандальный закон №12089, который должен якобы защитить "добросовестного приобретателя" имущества, но активисты опасаются, что документ будет иметь обратный эффект и позволит легализовать незаконную приватизацию земли в пределах лесного фонда, прибрежных полос водоемов и тому подобное.