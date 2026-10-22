Не сушка и не варка: украинка показала, как заготовить грибы на зиму (видео)

Так грибы на зиму готовят не все

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Сезон тихой охоты – время собирать грибы и думать, как сохранить их на зиму . Украинка опубликовала в TikTok необычный рецепт грибного фарша. По ее словам, заготовку можно хранить без холодильника.

Женщина показала , как готовит грибы, и рассказала, с чем их можно будет есть.

Что делают с грибами перед заготовкой

Для рецепта автор использует лесные грибы. Сначала отваривает их в зависимости от вида, тщательно промывает, а затем пропускает через мясорубку.

Полученную массу солит и перемешивает. Черный перец можно добавить по вкусу, но сама женщина решила обойтись без него.

Перед тем как раскладывать грибную массу, автор готовит стеклянные банки. На дно каждой она кладет лавровый лист, черный перец, душистый перец и гвоздику.

Гвоздику можно не добавлять, если ее аромат не нравится. После этого банки плотно наполняют грибной массой и закрывают крышками.

Зачем банки ставят в кастрюлю на четыре часа

Следующий этап – длительная термическая обработка. Женщина кладет на дно кастрюли полотенце, ставит банки, заливает их водой и доводит ее до кипения.

После этого заготовку готовят в течение четырех часов. По истечении этого времени банки оставляют в кастрюле до остывания.

По словам женщины, грибной фарш подойдет ко многим блюдам. Она также утверждает, что заготовку можно хранить без холодильника.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно положить в банку с сушеными грибами, чтобы сохранить запасы.