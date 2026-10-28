Здесь похоронена чума: загадка церкви в Украине (фото, видео)
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В деревянном храме хранится "болезнь"
В сети стали вирусными фотографии старинного гроба из церкви Святого Архистратига Михаила в селе Исаи Самборского района Львовской области. Согласно местным преданиям, когда-то в нем символически "запечатали" смертельную эпидемию, которая распространялась по региону в конце XIX – начале XX века.
Поводом для обсуждения стала публикация Максима Назаренко в Threads. Он коротко рассказал об этом необычном месте.
"В одной из карпатских церквей хранится гроб, которому пара сотен лет. В нем похоронена "чума"", – написал пользователь.
Зачем в храме хранят пустой гроб
Домовина – кенотаф: внутри нет человеческого захоронения. Согласно легенде, это был ритуальный или молитвенный способ "изолировать" болезнь от села. Обряд символически хоронил эпидемию.
На опубликованной фотографии – закрытый деревянный гроб с потемневшей поверхностью. Он стоит на подставках у стены с религиозными росписями. На крышке лежит деревянный крест.
Чем известна церковь в Исаях
Деревянный храм построил в 1663 году мастер Илья Пантелеймон. Церковь УГКЦ стоит на холме в центре села и имеет статус памятника архитектуры национального значения.
В 1669 году здесь установили резной барочный иконостас. К памятникам национального значения относится и колокольня 1722 года, которая раньше служила воротами на церковный двор.
Церковь – один из немногих сохранившихся храмов с клиросами. Ее стены, крыши и купола покрыты гонтом. Восстановление здания и уникальных росписей XIX века началось в 2018 году. Реставрацию завершили в 2025 году.
Как отреагировали в Threads
В ответах пользователи шутили. Один из них предложил отправить гроб оккупантам.
"Боже, это такая круть. Очень меня вдохновляют такие народные творения на разные идеи для темного фэнтези. Прямо напрашивается какое-то криповое продолжение, где кто-то этот гроб откроет"
"Она была открыта. Ее поставили как туристический магнит в храме св. Михаила (1663 г.), Национальная памятка архитектуры"
"Это на Новый год?"
"Знаю, куда это отправить"
"Да открывайте уже, хуже не будет"
"Отправьте Трампу. Готова оплатить доставку"
"Отправьте в Россию. Доставку оплатим всем тредсом. Кто в деле, лайкните"
"Уверена, это кто-то о бывшей так сказал, и ему поверили, раздув страхи"
Как сообщал "Телеграф", в Иркутской области России, возможно, произошла вспышка легочной чумы. Сообщения о смерти исследовательницы в Иркутской области вызвали тревогу, однако российские власти всё отрицают. "Телеграф" проанализировал, что западные СМИ пишут о потенциальном случае смертельной болезни.