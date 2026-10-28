Здесь похоронена чума: загадка церкви в Украине (фото, видео)

В деревянном храме хранится "болезнь"

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В сети стали вирусными фотографии старинного гроба из церкви Святого Архистратига Михаила в селе Исаи Самборского района Львовской области. Согласно местным преданиям, когда-то в нем символически "запечатали" смертельную эпидемию, которая распространялась по региону в конце XIX – начале XX века.

Поводом для обсуждения стала публикация Максима Назаренко в Threads. Он коротко рассказал об этом необычном месте.

"В одной из карпатских церквей хранится гроб, которому пара сотен лет. В нем похоронена "чума"", – написал пользователь.

По местному преданию, в пустой домовине символически "запечатали" эпидемию/Фото: threads.com/@maksim_nazarenko_fj

Зачем в храме хранят пустой гроб

Домовина – кенотаф: внутри нет человеческого захоронения. Согласно легенде, это был ритуальный или молитвенный способ "изолировать" болезнь от села. Обряд символически хоронил эпидемию.

На опубликованной фотографии – закрытый деревянный гроб с потемневшей поверхностью. Он стоит на подставках у стены с религиозными росписями. На крышке лежит деревянный крест.

Старинный гроб стал символом предания о попытке остановить эпидемию в селе/Фото: threads.com/@maksim_nazarenko_fj

Старый гроб связывают с легендой о символическом погребении эпидемии/Фото: threads.com/@maksim_nazarenko_fj

Чем известна церковь в Исаях

Деревянный храм построил в 1663 году мастер Илья Пантелеймон. Церковь УГКЦ стоит на холме в центре села и имеет статус памятника архитектуры национального значения.

Церковь в Исаях имеет статус памятника архитектуры национального значения/Фото: Wikipedia

В 1669 году здесь установили резной барочный иконостас. К памятникам национального значения относится и колокольня 1722 года, которая раньше служила воротами на церковный двор.

Церковь – один из немногих сохранившихся храмов с клиросами. Ее стены, крыши и купола покрыты гонтом. Восстановление здания и уникальных росписей XIX века началось в 2018 году. Реставрацию завершили в 2025 году.

Росписи XIX века – часть наследия деревянного храма в Исаях/Фото: Анны Герич

Легенда о гробе с "чумой" привлекла внимание к истории старинной церкви/Фото: Анны Герич

В храме в Исаях сохранились старинные росписи, которым вернули прежний вид/Фото: Анны Герич

Старинный гроб в церкви связан с местным преданием о символическом погребении эпидемии/Фото: Анны Герич

Как отреагировали в Threads

В ответах пользователи шутили. Один из них предложил отправить гроб оккупантам.

"Боже, это такая круть. Очень меня вдохновляют такие народные творения на разные идеи для темного фэнтези. Прямо напрашивается какое-то криповое продолжение, где кто-то этот гроб откроет"

"Она была открыта. Ее поставили как туристический магнит в храме св. Михаила (1663 г.), Национальная памятка архитектуры"

"Это на Новый год?"

"Знаю, куда это отправить"

"Да открывайте уже, хуже не будет"

"Отправьте Трампу. Готова оплатить доставку"

"Отправьте в Россию. Доставку оплатим всем тредсом. Кто в деле, лайкните"

"Уверена, это кто-то о бывшей так сказал, и ему поверили, раздув страхи"

Публикация о старинном гробе в церкви вызвала обсуждение в Threads

Пользователи Threads шутят в комментариях к публикации о загадочном гробе

Пользователи Threads шутят о необычном гробе из карпатской церкви

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