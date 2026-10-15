Украинец поймал ядовитого краснокнижника в Карпатах и нарвался на хейт (видео)

Пользователи спорили об опасности контакта с животным

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Житель Украины взял на руки огненную саламандру в Карпатах. Это вызвало волну критики в его адрес в Threads.

Соответствующее видео разместил в соцсети Валентин Бойко. Украинцы отметили, что данное животное нельзя трогать руками.

Как пользователи отреагировали на саламандру в руках

"Пора снимать "Карпаты наизнанку", – пошутил автор публикации.

Одни пользователи оставляли доброжелательные комментарии, другие резко осуждали контакт с животным. Некоторые участники обсуждения перешли к прямым оскорблениям. Главная претензия – саламандру не следовало брать на руки.

"Ядовитые саламандры. Яд несмертельный для человека, но брать на руки не стоит", – написали в комментариях.

Огненная саламандра выделяет защитный секрет, поэтому трогать её не стоит

"Пожалуйста, не трогайте. Их нельзя брать на руки", – призвали в сети.

Пользователи напомнили, что огненную саламандру нельзя брать в руки

Почему в комментариях спорили об ожогах

Огненные саламандры действительно ядовиты: при угрозе они выделяют защитный секрет из желёз за головой и на спине. Как объясняет BiologyInsights, это обычно происходит из-за стресса или прикосновений. Яркий рисунок на коже предупреждает хищников.

Главный токсин секрета – самандарин, который воздействует на нервную систему. При попадании на кожу выделения могут вызвать раздражение, жжение или временное онемение. Более выраженные симптомы возникают, если вещество попадает на слизистые глаз, рта и носа или на повреждённую кожу. Тяжёлые отравления у людей случаются редко.

Прикосновения опасны и для самой амфибии: чувствительной коже могут навредить жиры и химические вещества, оставшиеся на руках человека. Поэтому саламандру рекомендуют наблюдать без контакта – это защищает и человека, и животное.

Где в Украине обитает огненная саламандра

В Украине этот вид встречается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Согласно открытым данным, саламандра живёт в буковых и еловых лесах Карпат, поднимается до верхней границы леса, встречается в криволесье, на горных лугах, опушках и вырубках. Она предпочитает места с толстым слоем лесной подстилки и мха.

Если вы случайно прикоснулись к саламандре, сразу вымойте руки с мылом. До этого не касайтесь лица, особенно глаз и рта. Для домашних животных её токсин опаснее: собака или кошка, лизнувшая или схватившая саламандру пастью, рискует получить тяжёлое отравление.

Добавим, что саламандра огненная или пятнистая, на латинском Salamandra (salamandra), занесена в Красную книгу Украины как уязвимый вид.

Как сообщал "Телеграф", огненную саламандру заметили днём в карпатском природном заповеднике "Горганы", хотя этот вид ведёт ночной образ жизни. Об этой встрече рассказали в сети. Дневное наблюдение необычно: увидеть огненную саламандру в это время можно только после ливня.