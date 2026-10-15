Украинец поймал ядовитого краснокнижника в Карпатах и нарвался на хейт (видео)
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Пользователи спорили об опасности контакта с животным
Житель Украины взял на руки огненную саламандру в Карпатах. Это вызвало волну критики в его адрес в Threads.
Соответствующее видео разместил в соцсети Валентин Бойко. Украинцы отметили, что данное животное нельзя трогать руками.
Как пользователи отреагировали на саламандру в руках
"Пора снимать "Карпаты наизнанку", – пошутил автор публикации.
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Одни пользователи оставляли доброжелательные комментарии, другие резко осуждали контакт с животным. Некоторые участники обсуждения перешли к прямым оскорблениям. Главная претензия – саламандру не следовало брать на руки.
"Ядовитые саламандры. Яд несмертельный для человека, но брать на руки не стоит", – написали в комментариях.
"Пожалуйста, не трогайте. Их нельзя брать на руки", – призвали в сети.
Почему в комментариях спорили об ожогах
Огненные саламандры действительно ядовиты: при угрозе они выделяют защитный секрет из желёз за головой и на спине. Как объясняет BiologyInsights, это обычно происходит из-за стресса или прикосновений. Яркий рисунок на коже предупреждает хищников.
Главный токсин секрета – самандарин, который воздействует на нервную систему. При попадании на кожу выделения могут вызвать раздражение, жжение или временное онемение. Более выраженные симптомы возникают, если вещество попадает на слизистые глаз, рта и носа или на повреждённую кожу. Тяжёлые отравления у людей случаются редко.
Прикосновения опасны и для самой амфибии: чувствительной коже могут навредить жиры и химические вещества, оставшиеся на руках человека. Поэтому саламандру рекомендуют наблюдать без контакта – это защищает и человека, и животное.
Где в Украине обитает огненная саламандра
В Украине этот вид встречается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Согласно открытым данным, саламандра живёт в буковых и еловых лесах Карпат, поднимается до верхней границы леса, встречается в криволесье, на горных лугах, опушках и вырубках. Она предпочитает места с толстым слоем лесной подстилки и мха.
Если вы случайно прикоснулись к саламандре, сразу вымойте руки с мылом. До этого не касайтесь лица, особенно глаз и рта. Для домашних животных её токсин опаснее: собака или кошка, лизнувшая или схватившая саламандру пастью, рискует получить тяжёлое отравление.
Добавим, что саламандра огненная или пятнистая, на латинском Salamandra (salamandra), занесена в Красную книгу Украины как уязвимый вид.
Как сообщал "Телеграф", огненную саламандру заметили днём в карпатском природном заповеднике "Горганы", хотя этот вид ведёт ночной образ жизни. Об этой встрече рассказали в сети. Дневное наблюдение необычно: увидеть огненную саламандру в это время можно только после ливня.