Не поспішайте позбавлятися листя волоського горіха: чим вони можуть допомогти на городі

Така органіка має відразу кілька способів застосування, але важливо врахувати один нюанс.

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Опале листя волоського горіха можна відправити в компост або вкрити ними озимі грядки. Юглон, що міститься в листі, небезпечний для деяких рослин, але ґрунтові мікроорганізми його руйнують.

Волоський горіх виробляє юглон — з’єднання, здатне уповільнювати зростання сусідніх рослин. З цією речовиною пов’язаний характерний запах горіха: чим він сильніший, тим більше юглон в тканинах.

Поки листок цілий, юглон залишається зв’язаним. Він вивільняється, коли волога та бактерії руйнують клітини. Особливо вразливе насіння, що проростає, і молода розсада. Дорослі овочеві рослини, чагарники та дерева практично не реагують на юглон.

Юглон нестійкий: ґрунтова мікрофлора активно його розщеплює. Через 3-6 місяців розкладання листя він повністю зникає.

Листя волоського горіха. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Як приготувати компост

Листям волоського горіха достатньо дати природним чином перепріти. Прискорене гаряче компостування не потрібне. В результаті вийде пухкий поживний субстрат.

Агрономи називають дві ознаки готового компосту: листя має переперевати не менше трьох місяців, а терпкий горіховий аромат – повністю зникнути. Перепрілі листя утворюють однорідну темну масу. Такий компост підходить для будь-яких садових та городніх культур.

Як укрити часник і цибулю

Сухим листям волоського горіха можна мульчувати озимі посадки, зокрема часник та цибулю. Листя утворює об’ємний повітряний шар і не відразу злежується в щільну кірку. Таке укриття захищає зубчики та цибулини від перепадів температури та промерзання ґрунту.

Якщо укладати листя пухке, на квадратний метр доводиться невелика кількість органіки. Осінні та зимові опади вивільняють із неї мало юглону. Ґрунтові мікроорганізми переробляють його без шкоди для коріння – ще до весняного проростання посадок.

Опале листя волоського горіха можна компостувати. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Що робити, якщо свіже листя вже закопали

Якщо в грядки вже закопали багато свіжого листя, прискорити їхнє розкладання допоможе біологічний спосіб. Рясно полийте ґрунт препаратами з живими мікроорганізмами та ґрунтовими грибами: триходермою, ЕМ-препаратами або деструкторами органіки.

Мікрофлора харчується рослинними рештками та використовує юглон у своїй життєдіяльності. Завдяки цьому речовина розпадається приблизно втричі швидше, а закопане листя перетворюється на багате гумусом добрива.

Як повідомляв "Телеграф", здорове опале листя можна не спалювати: його використовують як мульчу, додають до компосту або залишають для отримання листового перегною. Так листя стає сировиною для саду та городу, а не відходами. А ось листя з доріг та забруднених територій не підходить для грядок та компосту.