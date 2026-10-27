Зима на пороге: синоптики рассказали, когда в Украине выпадет первый снег

"Белые мухи" уже скоро накроют страну

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Первые снегопады в Украине ожидаются в начале ноября. Правда, стойкого снежного покрытия стоит ожидать лишь в горных районах.

Специализированный сервис ventusky.com прогнозирует, что снег выпадет в пятницу, 3 ноября. На карте зона осадков охватывает западные области и тянется через центральную часть Украины. Белые точки, обозначающие снег, сосредоточены преимущественно в Карпатах и на прилегающих территориях.

Мокрый снег прогнозируют на западе Украины, преимущественно в Карпатах и рядом с ними

Когда выпадет первый снег в Ивано-Франковске, Тернополе и Львове

В Ивано-Франковске первый дождь со снегом прогнозируют 4 ноября. По данным The Weather Channel, вероятность осадков в этот день составляет 51%. Утренние снеговые заряды также ожидаются 6 ноября, а 7 и 8 ноября в прогнозе снова стоят смешанные осадки – дождь со снегом.

В Тернополе первый снег с дождем ожидается 4 ноября. В прогнозе сервиса вероятность осадков на эту дату составляет 45%. С 5 по 8 ноября сервис показывает утренние снеговые заряды. Перед этим, 3 ноября, в городе прогнозируют утренний дождь.

Во Львове первый снег прогнозируют утром 5 ноября. Согласно специализированному сайту, вероятность осадков составит 34%. Затем утренние снеговые заряды ожидаются 7, 8 и 9 ноября. На 4 ноября для города пока указан облачный день.

Что прогнозируют для Днепра и Харькова

Согласно данным The Weather Channel, в Днепре в первую декаду ноября снег не ожидается.

В Харькове первый дождь со снегом прогнозируют утром 10 ноября. В прогнозе The Weather Channel на эту дату указана вероятность осадков 50%. До этого в городе ожидаются преимущественно облачные дни с отдельными прояснениями, а 4 и 5 ноября – утренние дожди.

Насколько точны прогнозы на неделю вперед

Прогнозы погоды наиболее точны на ближайшие пару дней. Высокую точность имеют краткосрочные расчеты на 12–72 часа, достаточно хорошую – прогнозы на пять суток. За неделю и более сроки выпадения снега, вероятность и характер осадков могут еще корректироваться: атмосфера меняется, и синоптики постоянно уточняют расчеты.

Украинский гидрометцентр объяснял, что погодные приложения используют данные прогностических моделей. Суперкомпьютеры обрабатывают сведения о давлении, температуре и количестве осадков с помощью математических уравнений. Разные модели используют разные формулы, поэтому их прогнозы отличаются. Метеорологи также по-разному интерпретируют полученные данные.

Как сообщал "Телеграф", профессор, главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова считает, что в ноябре может выпасть мокрый снег, но, скорее всего, он быстро растает. В своем прогнозе она также отметила, что месяц в целом не будет холодным, а осадки ожидаются небольшими. Поэтому кратковременный снег не обязательно ляжет устойчивым покровом.