Не ждите первого снега: почему переобуть авто на зимнюю резину стоит уже сейчас

С этим вопросом лучше не тянуть до последнего

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

С наступлением холодного времени года автомобилистам следует заранее сменить летнюю на зимнюю резину. С этим лучше не затягивать, ведь с выпадением первого снега увеличивается риск ДТП на дорогах.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал мастер шиномонтажа столичного автохаба Nesemos, 33-летний ветеран российско-украинской войны Владислав Корж. По его словам, сейчас на шиномонтажах уже наблюдается определенный ажиотаж.

Подробнее читайте в материале "Телеграф": Первый снег и паника на СТО: мастер шиномонтажа дал водителям советы перед зимой

Мастер отметил, что в последнее время все больше автомобилистов приезжает, чтобы "переобуть" своих железных коней. Он предположил, что количество людей на шиномонтажах в ближайшие недели будет увеличиваться.

"Это сезонная работа, поэтому чувствуется напряжение. Ответственные водители пытаются успеть переобуться до ноября, потому что там все уже возможно — и заморозки после дождя, и первый снег, поэтому дороги станут скользкими", — объяснил Владислав Корж.

Владислав Корж за работой

Он отметил, что некоторые водители не меняют резину вплоть до зимы. И это очень опасно, ведь, в случае выпадения снега, летняя резина не держится на дороге, что часто становится причиной ДТП.

"Многие ездят на летней резине до последнего. К сожалению, первый снег сразу же приводит к увеличению аварий. И тогда начинается сплошная паника: на шиномонтаж моментально вырастают длиннющие очереди. Кажется, пол Киева стоит на СТО. Но не надо ездить от одной станции к другой. Достаточно позвонить в ближайший шиномонтаж и записаться на свободное время. Заменить шины на авто занимает 1 час. Это время можно провести в зале ожидания за чашкой кофе", — объяснил мастер.

Владислав Корж

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит с автомобилем в холодную погоду.