Тарифы на свет и газ с 1 ноября: у кого из украинцев вырастет платежка

Тарифы зафиксированы до конца холодного сезона

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Тарифы на свет с 1 ноября не изменятся — бытовые потребители и дальше будут платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВтч. Также неизменным останется тариф на газ для клиентов "Нафтогаза", однако у некоторых расходы на голубое топливо могут увеличиться.

Подробнее читайте в материале "Телеграф": Обновленные квоты на бронирование и тарифы: какие изменения начнут действовать с 1 ноября

Сколько будем платить за свет с 1 ноября

Тариф 4,32 грн за 1 кВтч действует для тех, кто не имеет льготы на электроэнергию. Домохозяйства, которые отапливают жилье электричеством, имеют право на льготу, для них до 30 апреля 2027 года тариф составляет 2,64 грн за 1 кВтч за потребление до 2 000 кВтч в месяц включительно. За объем сверх этого лимита придется платить по стандартной цене.

У кого может вырасти платежка за газ

Клиенты "Нефтегаза" с фиксированным тарифным планом будут платить за газ 7,96 грн за кубометр. Цена зафиксирована по 30 апреля 2027 года.

Однако платежи за газ в ноябре могут быть больше в отдельных случаях. Речь идет о жителях многоквартирных домов, где газовики проведут плановое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения.

Согласно данным "Газмереж", стоимость услуги не фиксирована, она рассчитывается в зависимости от состояния труб в доме и количества жителей. Сумма может варьироваться от 100 до 1000 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую экономию на свете имеют владельцы двухзонных счетчиков. Они платят за электроэнергию, потребленную с 23:00 до 07:00, с коэффициентом 0,5. При стандартном фиксированном тарифе ночная электроэнергия будет стоить 2,16 грн за кВт·ч.