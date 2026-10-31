Пламя газовой плиты изменило цвет: о чем это сигнализирует и когда должно насторожить

Устойчивое желтое или оранжевое пламя может указывать на неполное сгорание газа и риск образования угарного газа

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Если пламя газовой плиты надолго становится желтым, оранжевым или красным, горелку нужно выключить и проверить после остывания. Причиной бывают загрязнения или неправильно установленные детали, но иногда требуется помощь специалиста.

Как объясняет Deccoria.pl, цвет огня помогает оценить, насколько полно сгорает газ.

Насторожить должна необычная окраска, которая часто повторяется и долго сохраняется.

Каким должно быть пламя исправной плиты

При правильном сгорании природного газа или пропан-бутана из баллона пламя ровное, стабильное и отчетливо синее. У самой конфорки виден более светлый конус. Такой вид свидетельствует о надлежащем соотношении газа и воздуха, необходимом для полного и эффективного сгорания топлива.

Нормальный цвет помогает оценить работу конфорки, однако не заменяет регулярных проверок плиты и газовой системы. В то же время единичные кратковременные изменения оттенка обычно не дают оснований сразу говорить о неисправности.

Стойкое желтое пламя может свидетельствовать о неполном сгорании газа Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Почему пламя становится желтым или оранжевым

Стойкое изменение цвета может свидетельствовать о неполном сгорании газа. Из-за этого приготовление пищи длится дольше, расход топлива увеличивается, а счета растут. Более опасное последствие – риск образования угарного газа: он бесцветный, не имеет запаха и очень токсичен.

К более простым причинам относятся частицы пыли и другие твердые загрязнения, попадающие в огонь. Влияют также грязное или пригоревшее дно кастрюль и сковородок, загрязненные горелки и их крышки. Проблема возникает и тогда, когда после чистки детали установили неправильно.

Более серьезные причины связаны с неправильной регулировкой форсунок, износом или повреждением элементов газовой системы плиты. Источником проблемы бывают и загрязнения в газовой системе дома. В то же время качество газа, поступающего в жилище, редко становится причиной изменения цвета пламени.

Длительное желтое или красное пламя может свидетельствовать о неполном сгорании газа Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Что проверить после выключения горелки

Дождитесь, пока горелка остынет, а затем проверьте чистоту ее элементов и правильность их расположения согласно инструкции к конкретной плите. Осмотрите также решетку и посуду: загрязнения могут быть не только внутри горелки.

Для очистки горелок и крышек в источнике предлагают замачивать их в горячем растворе уксуса и воды в соотношении 2:1 на 20–30 минут или использовать пасту из пищевой соды. Уход за деталями должен соответствовать инструкции к прибору.

Если после очистки и правильной установки элементов необычный цвет сохраняется, не пользуйтесь горелкой до проверки специалистом. Мастер проведет сервисное обслуживание плиты, а при необходимости проверит всю газовую систему. К поставщику газа можно обратиться по горячей линии, чтобы выяснить, нет ли временных трудностей с поставками в регионе.

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