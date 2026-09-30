Мошенники обманывают украинцев прямо у банкоматов: какую опасную схему придумали

Мошенники продолжают придумывать новые приемы для обмана граждан

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Такое благородное дело, как помощь пенсионерке снять средства с карты в банкомате может обернуться значительными неприятностями. Ведь такую схему взяли на вооружение мошенники.

Об этом рассказывает пользовательница под ником Iryna_01959111 в социальной сети Threads. По ее словам, такой шаг может завершиться испорченным настроением или даже материальным ущербом.

Девушка отметила, что у мошенников появляются новые "ловушки" для доверчивых граждан. В таких ситуациях важно ничего чужого не брать в руки.

"Непрошенный совет тем, кто не в курсе разводов. Если вас просят помочь снять деньги в банкомате или оплатить что-то в автомате — НИКОГДА НЕ БЕРИТЕ КАРТОЧКУ ИЛИ ДЕНЬГИ В РУКИ. Лучше объясняйте голосом, стоя рядом", — написала она.

Женщина отметила, что вчера впервые увидела схему с кофейным автоматом. Однако ему удалось избежать неприятностей.

"В холле больницы женщина с большими сумками зовет меня: "Помогите купить кофе, потому что мне тяжело встать". Сует 50 грн, говорит, что хочет банановый раф. Ок, говорю: "Давайте я вас научу, как сделать заказ, автомат рядом возле нее". И тут: "Но мне не хватает на банановый раф. Доплатите". Так что если человек действительно не разбирается с автоматом, то ему будет достаточно вашей голосовой помощи. В противном случае сюрпризы начнутся очень быстро. А с банкоматом вообще весело, потому что вы не можете быть уверены, что это карточка именно того человека, который просит или она украдена", — подчеркнула женщина.

Что пишут в комментариях?

Пользователи выразили благодарность женщине за такую информацию. Некоторые также поделились схожими наблюдениями и жизненными ситуациями.

"Кофе то фигня. Ну не доплатил и пошел себе. А вот с банкоматом, да. То может быть левая карточка, перебитая через кардкодер или дропа, на которую сбрасывали ворованные деньги. На камере банкомата будете вы, а не человек который вам ее дал и вы понятия не имеете кто это вообще. Поэтому лучше не снимайте деньги с левых карт, а просто помагать словами, что нажимать";.

"100%";

"Ахах, мне здесь немного не хватает до нового ноута. Никто не хочет доплатить?";

Комментарии пользователей

"Мне иногда приходилось помогать кому-то снять деньги. Но в какой-то момент прочла, что уже и с этим схема есть. Что старый человек говорит снять ему деньги, а потом отходит будто сын или дочь и говорит, что человек, который снимал, украл часть денег и требует отдать, угрожает полицией. И тогда я порадовалась, что мне действительно случались беспомощные пенсионеры, а не участники мошеннической схемы";

"Блин, раза три точно помогала пенсионерам, потому что у нас в Харькове много тех, кто остался без помощи родных (и жалко стариков, и стремно, когда читаешь такие посты";

"По-моему, стоять возле банкомата с чужим человеком и его карточкой уже выглядит как стремная ситуация", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, чтобы не потерять деньги и аккаунты, если вы случайно нажали на мошенническую ссылку.