Готовим летний гардероб к "зимней спячке". Какие вещи нельзя убирать в шкаф сразу после стирки

Перед сезонным хранением проверьте швы, пояса, карманы и подкладку

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В Украине холодает, и люди отправляют летний гардероб на хранение до весны. Все знают, что надо постирать вещи перед тем, как убрать, но часто упускают из виду еще один важный этап.

"Телеграф" рассказывает, на что нужно обратить внимание, убирая сезонную одежду. Выстиранные и, казалось бы, сухие вещи еще не готовы к зимнему хранению. Даже если поверхность кажется сухой, влага может оставаться в плотных швах, поясах, карманах и подкладке. В закрытом контейнере она приведет к затхлому запаху и даже плесени. Перед тем как убрать выстиранные вещи на сезон, проверьте все утолщенные участки одежды.

Вещи с плотными швами и поясами

Джинсы, брюки и другую одежду с толстыми швами не стоит убирать на хранение сразу после того, как высохли штанины. Проверьте пояс, места крепления карманов и участки, где соединяются несколько слоев ткани. Снаружи вещь может казаться сухой, но внутри еще может оставаться влага. Сухой край или рукав еще не означает, что одежда высохла полностью.

Перед складыванием расправьте пояс, выверните карманы и прощупайте швы с обеих сторон. Проверьте складки, которые во время сушки оставались прижатыми. Если какой-то участок влажный, оставьте вещь досыхать в расправленном виде. Не кладите ее вместе с сухим бельем.

Перед сезонным хранением проверьте, полностью ли высохли плотные швы и пояса одежды

Одежда с подкладкой и многослойные изделия

Куртки, жакеты, юбки и платья с подкладкой не стоит убирать в шкаф, даже если внешняя ткань сухая. Проверьте оба слоя, особенно возле швов, внизу изделия и внутри рукавов.

В изделиях с несколькими слоями ткани осмотрите места соединения. Подкладка может собираться в складки, а карманы – заворачиваться внутрь. Если во время сушки эти части остались не расправленными, перед хранением разверните их и проверьте отдельно.

Так же проверяйте плотные пояса, манжеты и многослойные края. Не оставляйте влажный участок спрятанным внутри сложенной вещи. Разместите одежду так, чтобы она могла досохнуть, и только потом возвращайте ее на полку или в контейнер.

Как проверить, готова ли одежда к сезонному хранению

Проверяйте каждую вещь перед упаковкой, а не всю стопку сразу. Проведите пальцами по поясу, швам, карманам и подкладке, слегка сожмите утолщенные участки. Сравните их на ощупь с основной тканью. Если чувствуется сырость или вы не уверены, что участок сухой, отложите упаковку.

Не сушите всю одежду одинаковое время. Даже вещи из одной стирки отличаются толщиной, количеством слоев и строением. Проверяйте конкретное изделие, прежде всего его самые плотные части, а не ориентируйтесь на то, что остальное белье уже высохло.

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