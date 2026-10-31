Бабушкин секрет уборки: как удалить жирные пятна со стен и шкафчиков с помощью хлеба

Мякиш прикладывают к загрязнению без трения, а для более стойких следов используют другие домашние средства

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Небольшие свежие пятна жира на стене можно попробовать удалить обычным белым хлебом. Мягкий мякиш собирает часть загрязнения, не смачивая поверхность, однако с застарелыми засохшими следами этот способ может не справиться.

Такой способ домашней уборки описывает Deccoria.pl.

Его также применяют на некоторых фасадах шкафчиков и обоях, предварительно испытав на малозаметном участке.

Как очистить пятно хлебным мякишем

Для этого нужен обычный мягкий белый хлеб. С него срезают корку, а из мякиша формируют шарик. Хрустящие багеты и хлеб с твердой коркой для такой чистки не подходят: они могут поцарапать деликатную поверхность.

Шарик осторожно прикладывают к жирному пятну и слегка прижимают, чтобы мякиш впитал часть жира и других загрязнений. Тереть или скрести стену хлебом не нужно. Когда мякиш загрязнится, его поворачивают чистой стороной и повторяют действие.

Мягкий хлебный мякиш помогает удалить свежие жирные пятна со стены Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Лучше всего пробовать этот способ на свежих пятнах небольшой площади. Он позволяет обработать отдельный след, не моя всю стену. Даже такая деликатная очистка подходит не каждому покрытию, поэтому проба на незаметном месте нужна и для стен, и для мебельных фасадов.

Чем еще можно удалить жирные следы

Для моющихся стен и фасадов шкафов подойдет средство для мытья посуды. Несколько капель добавляют в теплую воду, смачивают мягкую тряпку и хорошо ее отжимают. Загрязнение осторожно протирают, а остатки моющего средства удаляют другой чистой, слегка влажной тряпкой.

На свежем жирном пятне можно попробовать картофельную муку, которая впитывает жир. Небольшое количество наносят на загрязненный участок, ненадолго оставляют, а затем аккуратно удаляют мягкой щеткой или сухой тряпкой. Втирать муку в стену не следует, чтобы не размазать пятно.

При удалении жира со стен важно учитывать тип покрытия Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Пищевую соду смешивают с небольшим количеством воды до образования пасты и осторожно наносят на загрязнение. Она обладает абразивными свойствами: сильное трение может повредить краску или оставить более светлый след. Для легких загрязнений, отпечатков пальцев и потертостей на стене также используют ластик – без сильного нажатия и интенсивного трения.

Разведенный водой уксус может помочь очистить некоторые поверхности, которые можно мыть. Перед применением проверяют, как материал реагирует на раствор. На натуральном камне и деликатной отделке уксус не используют.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, для чего распылять уксус на матрас: об этом домашнем трюке знают не все.