Свежий укроп зимой: как вырастить зелень на подоконнике и не остаться без урожая
- Автор
-
- Дата публикации
-
Глубокий горшок, досветка и посев с интервалами помогут регулярно срезать молодые веточки для любимых блюд
Укроп добавляют во многие блюда. Зимой его необязательно покупать в магазине: зелень можно вырастить на подоконнике, если создать для неё подходящие условия.
Рассказываем, как вырастить укроп дома, чтобы свежая зелень всегда была под рукой.
Как выбрать горшок и посеять семена
У укропа длинный стержневой корень, поэтому ему нужен глубокий горшок – не менее 20–30 см. В дне должны быть дренажные отверстия: через них будет уходить лишняя вода, не скапливаясь у корней.
Наполните горшок питательным грунтом. Основательница блога The Waddle & Cluck Линдси Честейн в комментарии Southern Living советует добавлять в почву компост или перепревший навоз, а при необходимости – использовать удобрения.
Сейте семена сразу в тот горшок, где будет расти зелень: укроп плохо переносит пересадку. Заглубляйте семена примерно на 0,6 см и оставляйте между растениями достаточно места. Когда появятся всходы, следите за влажностью: земля не должна пересыхать или превращаться в мокрую массу.
Сколько света и тепла нужно укропу
Для хорошего роста укропу нужно 12–14 часов света в сутки. Подойдут LED- или люминесцентные фитолампы. Зимой одного света из окна обычно недостаточно, даже если подоконник хорошо освещён.
Поддерживайте температуру 15–21 °C и не ставьте растения под прямой поток горячего воздуха от батарей. Укропу подходит умеренное тепло. В сильную жару, особенно если почва пересыхает, он быстрее образует цветоносы. После начала цветения молодой зелени становится меньше.
Как поливать укроп и собирать зелень без долгих перерывов
Ориентируйтесь на состояние почвы, а не поливайте понемногу каждый день. Поливайте, когда земля начинает подсыхать, особенно пока растения ещё молодые. Корни не должны оставаться в переувлажнённой почве.
Начинайте срезать укроп, когда появится примерно пять веточек. Сначала собирайте старые листья, а молодые оставляйте расти. При благоприятных условиях растение будет давать зелень ещё два-три месяца, а затем образует цветоносы и постепенно потеряет листья.
Чтобы собирать зелень постоянно, высевайте новую порцию семян каждые 2–4 недели, не дожидаясь, пока закончится предыдущий урожай. Укроп – однолетняя культура, которая быстро зацветает. Удобнее посадить его в несколько отдельных горшков или разделить большой контейнер на секции: пока вы срезаете веточки с одних растений, другие подрастают им на смену.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как вырастить новый розмарин из веточки.