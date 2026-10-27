Свежий укроп зимой: как вырастить зелень на подоконнике и не остаться без урожая

Глубокий горшок, досветка и посев с интервалами помогут регулярно срезать молодые веточки для любимых блюд

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Укроп добавляют во многие блюда. Зимой его необязательно покупать в магазине: зелень можно вырастить на подоконнике, если создать для неё подходящие условия.

Рассказываем, как вырастить укроп дома, чтобы свежая зелень всегда была под рукой.

Как выбрать горшок и посеять семена

У укропа длинный стержневой корень, поэтому ему нужен глубокий горшок – не менее 20–30 см. В дне должны быть дренажные отверстия: через них будет уходить лишняя вода, не скапливаясь у корней.

Наполните горшок питательным грунтом. Основательница блога The Waddle & Cluck Линдси Честейн в комментарии Southern Living советует добавлять в почву компост или перепревший навоз, а при необходимости – использовать удобрения.

Сейте семена сразу в тот горшок, где будет расти зелень: укроп плохо переносит пересадку. Заглубляйте семена примерно на 0,6 см и оставляйте между растениями достаточно места. Когда появятся всходы, следите за влажностью: земля не должна пересыхать или превращаться в мокрую массу.

Сколько света и тепла нужно укропу

Для хорошего роста укропу нужно 12–14 часов света в сутки. Подойдут LED- или люминесцентные фитолампы. Зимой одного света из окна обычно недостаточно, даже если подоконник хорошо освещён.

При достаточном освещении укроп можно выращивать на подоконнике даже зимой. Фото сгенерировано ИИ

Поддерживайте температуру 15–21 °C и не ставьте растения под прямой поток горячего воздуха от батарей. Укропу подходит умеренное тепло. В сильную жару, особенно если почва пересыхает, он быстрее образует цветоносы. После начала цветения молодой зелени становится меньше.

Как поливать укроп и собирать зелень без долгих перерывов

Ориентируйтесь на состояние почвы, а не поливайте понемногу каждый день. Поливайте, когда земля начинает подсыхать, особенно пока растения ещё молодые. Корни не должны оставаться в переувлажнённой почве.

Начинайте срезать укроп, когда появится примерно пять веточек. Сначала собирайте старые листья, а молодые оставляйте расти. При благоприятных условиях растение будет давать зелень ещё два-три месяца, а затем образует цветоносы и постепенно потеряет листья.

Чтобы собирать зелень постоянно, высевайте новую порцию семян каждые 2–4 недели, не дожидаясь, пока закончится предыдущий урожай. Укроп – однолетняя культура, которая быстро зацветает. Удобнее посадить его в несколько отдельных горшков или разделить большой контейнер на секции: пока вы срезаете веточки с одних растений, другие подрастают им на смену.

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