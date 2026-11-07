Маленька, маневрена та економна: це авто варто розглянути водіям старшого віку

Бюджетне авто для щоденних поїздок

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Пенсіонерам, які шукають автомобіль для щоденних поїздок, не обов'язково витрачати великі гроші на придбання та утримання машини. На вторинному ринку є компактні моделі з невеликими бензиновими двигунами, помірною витратою пального та доступними витратами на обслуговування.

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Один із таких варіантів — Peugeot 108, який випускався з 2014 до 2021 року. Про його переваги та недоліки розповідає британське автомобільне видання Carwow.

Модель оснащена трициліндровим бензиновим двигуном об'ємом 1,0 л потужністю 72 кінські сили. За даними видання, заявлена витрата пального становить близько 4,8 л на 100 км за старим циклом вимірювання. Автомобіль має компактні габарити, невеликий радіус розвороту та легке керування, тому добре підходить для міських вулиць і паркування в обмеженому просторі.

Серед переваг також відзначають доступну вартість експлуатації, недорогі шини та просте обслуговування. Водночас є й недоліки: на трасі двигун працює досить шумно, задній ряд сидінь тісний, а багажник має об'єм лише 196 літрів.

Peugeot 108 витрачає близько 4,8 л пального на 100 км Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Скільки коштує ця модель в Україні

В Україні Peugeot 108 можна знайти на вторинному ринку приблизно за 7 500–11 000 доларів (320–500 тисяч гривень). Вартість залежить від року випуску, пробігу, технічного стану та коробки передач. Наприклад, автомобілі 2014 року пропонують приблизно за 7 500–8 200 доларів, а версії 2018 року з автоматизованою коробкою можуть коштувати 9 700–11 000 доларів.

За даними AUTO.RIA, середня ціна цієї моделі становить близько 8 490 доларів, або 393 тисячі гривень.

Ціна Peugeot 108 залежить від року випуску, пробігу та технічного стану Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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