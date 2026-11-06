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От 850$ и удобная посадка: какой автомобиль может привлечь внимание пожилых водителей

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Широкие сдвижные двери Berlingo облегчают выход из салона на тесной парковке Новость обновлена 06 ноября 2026, 12:42
Широкие сдвижные двери Berlingo облегчают выход из салона на тесной парковке. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Практичный автомобиль, который может заинтересовать пенсионеров

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При выборе автомобиля для пенсионеров важно обращать внимание не только на цену и расход топлива. Не менее значимы удобная посадка, хорошая обзорность, комфортный салон и простота управления.

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Одной из моделей, которая может заинтересовать пожилых водителей, является Citroën Berlingo. Немецкое издание mobile.de обратило внимание на преимущества этого автомобиля для пенсионеров, в частности на высокую посадку, просторный салон и широкие сдвижные двери.

Одно из главных преимуществ Berlingo – удобная посадка. Водителям и пассажирам не нужно низко опускаться в кресло или сильно наклоняться, чтобы сесть в автомобиль. Это особенно важно для людей, которым сложно пользоваться низкими легковыми автомобилями.

Еще одна особенность модели – широкие сдвижные двери. Они позволяют удобно выходить из машины даже на тесных парковках, где для обычных дверей может не хватить места. Высокая посадка и большие окна также обеспечивают хорошую обзорность во время движения.

Berlingo привлекает и простором. В салоне достаточно места для пассажиров, а вместительный багажник позволяет перевозить покупки, чемоданы и другие вещи. Поэтому автомобиль подойдет как для ежедневных поездок, так и для путешествий.

Инфографика с белым Citroën Berlingo, мужчиной за рулем, салоном с сиденьями и багажником с чемоданами
Вместительный багажник Citroën Berlingo пригодится для покупок и путешествий Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В то же время модель нельзя назвать маленькой. Из-за своих габаритов она может быть менее удобной для парковки в узких местах. А тем, кто планирует покупать подержанный автомобиль, стоит внимательно проверить его техническое состояние.

Сколько стоит Citroën Berlingo в Украине

Новый пассажирский Citroën Berlingo стоит от 1 015 900 грн, грузовой – от 1 052 700 грн. Цена зависит от года выпуска и комплектации: версия PLUS с автоматической коробкой передач обойдется минимум в 1 252 200 грн.

На вторичном рынке выбор дешевле: более старые модели стоят от 850 долларов, по данным "reono", автомобили 2011–2015 годов – от 5 500 долларов, а выпущенные после 2020 года – примерно от 12 тысяч долларов.

Страница reono с объявлениями о Citroën Berlingo 1999 и 2002 годов, фото задней части автомобиля и двигателя
Более старые Citroën Berlingo на вторичном рынке стоят от 850 долларов
Синий пассажирский и белый грузовой Citroën Berlingo перед инфографикой с ценами
Цены на новый и подержанный Citroën Berlingo существенно различаются Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ранее "Телеграф" также рассказывал о компактном автомобиле, который подойдет пожилым водителям благодаря легкой парковке и маневренности.

Теги:
#Пенсионеры #Авто #Выбор