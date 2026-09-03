Прощай, кухонная губка: чем сейчас все чаще моют посуду

Обычные губки могут остаться на полке навсегда – вот две более натуральные альтернативы

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Привычные кухонные синтетические цветные губки уходят в прошлое – они не только могут оставлять на поверхностях собственные микрочастицы, но и накапливают грязь. Этим грешат не только меламиновые губки, но и те, которыми моют посуду.

Издание из Аргентины La Nación отмечает: обычные губки можно заменить более натуральными альтернативами. Одну из них можно вырастить в собственном огороде. Это люфа.

Люфа — это вьющееся растение, плоды которого немного похожи на большие кабачки. Однако внутри у спелого плода — крепкая сетка сухих волокон. После отделения кожицы и мякоти – это 100% натуральная губка. Главное преимущество — она биоразлагаемая, загрязнилась — выбрасываем в компост и берем новое. Люфу также используют и для мытья тела, поэтому можно вырастить сразу два предмета быта.

Люфа — от растения до мочалки/ Коллаж "Телеграф"

Еще одна губка, которая и моет хорошо, и при этом имеет меньшее влияние на природу по истечении срока службы – губка из кокосового волокна. Их в основном комбинируют с целлюлозной основой. Таким образом, она так же, как и обычная губка имеет мягкую и более жесткую часть. Из кокосового волокна также изготавливают скребки для посуды — они отмывают сильные загрязнения.

Губка для мытья посуды из целлюлозы и кокосового волокна/ Иллюстрация

Ранее "Телеграф" рассказывал, что синтетические кухонные губки можно после мытья посуды "понизить" и использовать на других грязных поверхностях. Для этого можно использовать специальную сигнальную систему, чтобы их не перепутать.