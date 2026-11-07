У світі масово відмовляються від губок для миття посуду. Їх витісняє шведський тренд

Натуральна альтернатива не лише зробить миття посуду приємнішим, але й захистить екологію

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Губки для миття посуду у світі активно замінюють на більш сучасну та натуральну альтернативу. В синтетичних губках для посуду затримується волога та залишки їжі, через що вони можуть починати неприємно пахнути.

Про те, чим у світі масово замінюють звичні губки, розповідає польський сайт DobrzeMieszkaj. Йдеться про шведські кухонні серветки, які на 70% складається з целюлози, тобто деревної маси, і на 30% – із бавовни.

Шведські кухонні серветки. Фото: wildandstone.com

Ними миють тарілки, прибирають на кухні й протирають дзеркала. Коли серветка забрудниться, її можна випрати та використати знову.

Окрім того, що у традиційній губці швидко починають розмножуватися бактерії, є ще одна причина, чому від них відмовляються господині. Більшість звичайних губок виготовляють із пластику. Після викидання він довго не розкладається, а регулярна заміна губок збільшує кількість пластикових відходів на планеті.

Шведські кухонні серветки практичні та екологічні. Фото: wildandstone.com

Як користуватися шведською серветкою

Суха шведська серветка тверда й нагадує на дотик картон. Після намочування вона стає м’якою та пружною й добре вбирає вологу.

На відміну від поролонової губки, серветка швидко висихає. Волога не затримується надовго, тому умови для розмноження бактерій і появи запаху стають менш сприятливими.

Використану серветку можна випрати або помити в посудомийній машині. Її можна використовувати багато разів: однією серветкою вдасться замінити кілька традиційних губок і зменшити витрати на їх придбання.

Шведською серветкою можна витирати не лише посуд. Вона підходить для стільниць, плити й раковини. На дзеркалах матеріал не залишає ворсу та розводів.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу альтернативу губкам для миття посуду. Її можна виростити на власному городі.